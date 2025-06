Der FC Sterkrade muss in die nächste Relegation

Das Rückspiel am vergangenen Sonntag (8. Juni, 15Uhr) bei den Oberhausenern war im Grunde schon in der ersten Halbzeit entschieden. Danny Schrödl (33.) und Lennart Jablonski (41.) netzten noch vor dem Halbzeitpfiff für die Bottroper. Jablonski, der schon im Hinspiel zwei Treffer markieren konnte, schnürte auch im Rückspiel den Doppelpack und schoß in der zweiten Halbzeit (74.) den 3:0-Siegtreffer. Damit war der Klassenerhalt für die Fortuna besiegelt.

Zwei Teams ohne Tore in der ersten Relegation

In der Relegation wartet jetzt der 1. FC Mönchengladbach. Diese haben ebenfalls beide Entscheidungsspiele in ihrer Gruppe gegen SpVg Odenkirchen verloren und müssen sich jetzt den Oberhausenern in zwei Spielen stellen – der Verlierer wird in der kommenden Saison in der Kreisliga A spielen müssen. Am Mittwoch (11. Juni, 19.30Uhr) und am Sonntag (15. Juni, 15Uhr) werden die Speile ausgetragen. Im Finalspiel am Sonntag hat Sterkrade den 1.FC zu Gast.

Die Mönchengladbacher sind für den 45-Jährigen Sterkrade-Trainer noch Neuland, wie er selbst sagt: „Ich habe Gladbach selber noch nicht sehen können, weil einfach die Zeit gefehlt hat, um hinzufahren und mir ein Spiel von ihnen anzusehen. Ich werde mich im Vorfeld über Videos und anderes Material schlaumachen und dann hoffen wir, dass es gut ausgeht.“

Zwei Mannschaften, die in ihren Entscheidungsspielen keine Tore erzielen konnten und keine Möglichkeiten hatten eigene Qualitäten zu zeigen. Entsprechend sind ausgeglichene Partien zu erwarten, die dem Fußball-Fan am Sonntag Antworten über die kommende Bezirksliga liefert.