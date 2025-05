Der FC Stätzling schnappt sich den Relegationsrang

Spannender hätte das Saisonfinale in der Bezirksliga Nord kaum sein können. Auf den letzten Drücker sicherte sich der FC Stätzling die Vizemeisterschaft und geht damit in die Aufstiegsrelegation zur Landesliga. Dem SC Griesbeckerzell nutzte auch ein 3:0-Erfolg gegen den VfR Neuburg nichts mehr, nach zwei Jahren geht es zurück in die Kreisliga. Die Chance auf den Klassenerhalt haben noch der FC Horgau und der TSV Ziemetshausen. In der Relegation um einen freien Bezirksliga-Platz kommt es am Mittwoch zu folgenden Duellen: FC Horgau - TSV Kammlach (18.30 Uhr in Wiesenbach) und FC Oberstdorf - TSV Ziemetshausen (19 Uhr in Germaringen). Die Sieger treffen in der zweiten Runde aufeinander.