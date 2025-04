Der FC Stätzling schlägt ganz spät zu

Als Fabian Bühler in der 57. Minute mit seinem 30. Saisontreffer das 3:1 erzielte, schien der TSV Gersthofen endgültig auf die Siegerstraße eingebogen zu sein. Doch nach dem Anschlusstreffer zum 3:2 nur fünf Minuten später geriet der Tabellenzweite ohne seinen Spielertrainer Michael Panknin gewaltig ins trudeln und musste sich am Ende gegen den abstiegsgefährdeten VfL Ecknach noch mit einem 3:3 begnügen. Gersthofen übernahm sofort das Kommando und ging in Führung, als Jermaine Meilinger einfach mal aus 20 Metern abzog. Gersthofens Ersatztorhüter Timo Maiwald konnte vor dem 1:1 zwar den ersten Versuch von Daniel Framberger noch per Fußabwehr parieren, beim Nachschuss von Luca Broncel war er jedoch machtlos. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff sorgte dann Fabian Bühler für das 2:1 und ließ später noch den scheinbar vorentscheidenden dritten Treffer folgen. „Wir haben den Gegner schon in Wörnitzstein immer wieder durch eigene Fehler stark gemacht“, bemängelte Gersthofens Sportlicher Leiter Goran Boric. Und so war es auch diesmal. Ein Querschläger von Marco Ruppenstein landete genau auf dem Kopf des eben eingewechselten Sascha Meyer - 3:2. Der TSV zeigte sich nun völlig von der Rolle. Robin Streit sorgte kur vor Schluss dann für den Ecknacher Ausgleich. (oli) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 250 Tore: 1:0 Jermaine Meilinger (23.), 1:1 Luca Broncel (44.), 2:1 Robin Widmann (45.+1), 3:1 Fabian Bühler (57.), 3:2 Sascha Meyer (63.), 3:3 Robin Streit (90.) Gelb-Rot: Robin Streit (90.+4/VfL Ecknach)

Trotz einer über 50-minütigen Überzahl kam der VfR Neuburg gegen den TSV Nördlingen über ein torloses Remis nicht hinaus. Besonders bitter aus VfR-Sicht: Zum Ende der ersten Hälfte musste auch noch der spielende Co-Trainer Sebastian Habermeyer den Platz verletzungsbedingt verlassen.

Die beste Chance auf einen VfR-Treffer hatte in der ersten Halbzeit Marcel Mehl, der per Kopf den Pfosten traf (9.). In der 38. Minute gab es dann Gelb-Rot für TSV-Akteur Daniel Ernst nach wiederholtem Foulspiel. Doch auch die Einheimischen „erwischte" es kurz darauf: Habermeyer das Feld verletzungsbedingt verlassen (42.), was dem Spiel der Neuburger einen kleinen Bruch gab. Die Rieser agierten in Unterzahl besser als mit elf Akteuren. In der 77. Minute tauchte Luis Schüler frei vor VfR-Torhüter Dominik Jozinovic auf, konnte diesen aber nicht überwinden. In der Nachspielzeit gab es dann auch Gelb-Rot für den eingewechselten Razvan Burla. (heiß)

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 120

Gelb-Rot: Daniel Ernst (38./TSV Nördlingen II), Razvan Burla (90.+2/VfR Neuburg)