Der FC Stätzling punktet immer weiter

Dejan Durasinovic (links) setzte sich im Zweikampf mit Stätzlings Johannes Kraus durch und ergatterte mit Cosmos Aystetten einen Punkt. – Foto: Michael Hochgemuth

Der Winter gab nochmal ein Comeback und sorgte für ein reduziertes Programm in der Landesliga Südwest, nachdem die Partien in Niedersonthofen und Durach abgesagt wurden. Im schneefreien Norden des Bezirks rollte der Ball problemlos, dabei setzte der FC Stätzling seine Serie fort und punktete mit dem 1:1 gegen den SV Cosmos Aystetten auch im vierten Spiel nach der Winterpause. Buchlandungen legten der TSV Aindling und der TSV Hollenbach hin, die beide schon zur Pause aussichtlos zurücklagen. Aindling verlor letztlich mit 3:6 beim FV Illertissen II, Hollenbach sogar mit 0:6 bei Dachau 65.

Gestern, 15:00 Uhr FC Stätzling FC Stätzling SV Cosmos Aystetten Aystetten 1 1 Abpfiff Der FC Stätzling blieb auch im vierten Punktspiel des Jahres unbesiegt, musste sich gegen den SV Cosmos Aystetten aber mit einem 1:1 begnügen. Wobei die Cosmonauten zunächst sogar in Führung gingen. Raphael Marksteiner nickte den Ball nach einer Kopfballvorlage Kevin Makowski zum 0:1 ein.

Nach dem Seitenwechsel war der FC Stätzling sofort hellwach und kam durch Endrit Ahmeti, Luca Lenz und Felix Mayer zu gefährlichen Offensivaktionen. Nachdem der FCS bei einem Aystetter Konter das Glück auf seiner Seite gehabt hatte, verpasste Alexander Meixner bei einem Kopfball den Ausgleich nur haarscharf. Der verdienten Ausgleich gelang schließlich Paul Iffarth. Nach einem kuriosen Abpraller an der Sechzehnerlinie reagierte er blitzschnell und traf zum 1:1 ins leere Tor.

Nur eine Minute später lief Alexander Seifert auf und davon und wurde von Marksteiner per Notbremse zu Fall gebracht. Die fällige Rote Karte bedeutete für den FCS ein Überzahlspiel, das zwar viel Ballbesitz einbrachte, aber kaum Torgefahr hervorbrachte. (bidi) Lokalsport FA

Schiedsrichter: David Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Raphael Marksteiner (25.), 1:1 Paul Iffarth (66.)

Rote Karte: Raphael Marksteiner (65./SV Cosmos Aystetten)

Lange Zeit ging die Taktik der U21-Fußballer des FC Memmingen auf und das Defensivbollwerk hielt. Am Ende stand im Heimspiel gegen den ehemaligen Regionalligisten TSV Rain dennoch eine 1:2-Niederlage.

In der ersten Hälfte waren die Rainer zwar drückend überlegen, konnten sich jedoch selbst keine einzige Tormöglichkeit gegen den Fünfer-Abwehr-Riegel herausspielen. Gefährlich wurden nur zwei Situationen durch Leichtsinnsfehler von Junioren-Torhüter Luis Stanzel im Spielaufbau.

Nach der Pause wurden die jungen Memminger mit einem Durchschnittsalter von 19,5 Jahren offensiv mutiger. Einen Kopfball von Simon Möst konnte TSV-Torhüter Niklas Gordy gerade noch über die Querlatte lenken (50.). Ein Tor mit Ansage war der Rainer Führungstreffer. Michael Knötzinger schloss einem gelungenen Spielzug mit dem 0:1 ab. Vor dem Ausgleichstreffer tankte sich Kenan Bajramovic stark auf der rechten Seite durch und der eingewechselte Flemming Schug schob zum 1:1 ein. Die Antwort des TSV folgte allerdings prompt mit dem 1:2 durch einem Kopfballtreffer von Dennis Lechner nach einer Knötzinger-Ecke genau in den Winkel. In der Nachspielzeit wäre der nochmalige Ausgleich möglich gewesen. Schug setzte einen Fallrückzieher neben das Tor.

„Das war ärgerlich, lautete das Fazit von FCM-Trainer Rainer Noll, „wir haben nur einmal die Kompaktheit verloren, kommen zurück und kriegen praktisch im Gegenzug das 1:2.“ (ass)

Schiedsrichter: Andreas Kasenow (Ingolstadt) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Michael Knötzinger (57.), 1:1 Flemming Schug (73.), 1:2 Dennis Lechner (75.)

Richtig krachen lassen haben es die Akteure im Vöhlinstadion beim 6:3 des FV Illertissen II gegen den TSV Aindling. Alle Treffer der Landesliga-Partie fielen auf derselben Seite.

Die Hausherren legten einen fulminanten Start hin und hatten bereits vor der Pause das halbe Dutzend vollgemacht, nach dem Seitenwechsel bekam Aindling die Gelegenheit zur Ergebniskosmetik. Illertissen war von Beginn an dominant, Altin Kasumaj traf zum 1:0. Nieveto Caciel und erneut Kasumaj erhöhten schnell auf 3:0. Auch Caciel legte seinen zweiten Treffer nach. Aindling war in Halbzeit eins nur körperlich anwesend und mit dem Sturmlauf des FVI vollkommen überfordert. Max Merkel sowie erneut Kasumaj brachten die Überlegenheit auch zahlenmäßig zum Ausdruck. „

Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und waren in allen Belangen besser“, sagte Trainer Herbert Sailer. Ibrahim Neziri gelang kurz nach Wiederanpfiff das 6:1. Am Ende brachten die Aindlinger zwar noch zwei weitere Tore durch Jonas Müller und Laurin Völlmerk zustande, der Kantersieg für Illertissen geriet trotzdem nicht mehr in Gefahr. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 54

Tore: 1:0 Altin Kasumaj (4.), 2:0 Niveto Caciel (7.), 3:0 Altin Kasumaj (16.), 4:0 Niveto Caciel (34.), 5:0 Maximilian Merkel (43.), 6:0 Altin Kasumaj (45.), 6:1 Ibrahim Neziri (48.), 6:2 Jonas Müller (58.), 6:3 Laurin Völlmerk (74.)

Diese Chance ließ Markus Notz (Mitte) bei der 1:3-Niederlage seines 1. FC Sonthofen gegen den SV Manching liegen. – Foto: Dieter Latzel

Einen gebrauchten Tag erwischte der 1. FC Sonthofen bei der 1:3-Heimpleite gegen den SV Manching. Die Oberbayern nutzten die Nachlässigkeiten der Hausherren in der ersten Halbzeit eiskalt aus und siegten nicht unverdient.

Wer weiß allerdings, was passiert wäre, wenn beim Kopfball von Jannik Holzapfel nicht die Querlatte im Weg gestanden hätte und der FCS in Führung gegangen wäre. So nahm aber wenig später das Unheil seinen Lauf, und der FCS geriet durch ein Eigentor von Diar Blaku in Rückstand. Manching bekam Oberwasser und erhöhte durch Fabian Neumayer auf 2:0. Als kurz darauf Sebastian Graßl zum 3:0 abgestaubt hatte, protestierten die Oberallgäuer wegen eines vermeintlichen Handspiels. Zu allem Übel stand bei einem Sonthofer Freistoß von Marko Jozic erneut das Torgestänge im Weg. Nach dem Seitenwechsel drängte Sonthofen auf, mehr als ein Treffer durch Jozic sollte aber nicht gelingen. (dl)

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 195

Tore: 0:1 Diar Blaku (19. Eigentor), 0:2 Fabian Neumayer (34.), 0:3 Sebastian Graßl (38.), 1:3 Marko Jozic (72.)

Es gibt solche Tage, da will vom Anpfiff weg nichts gelingen. Die einfachsten Aktionen misslingen und ehe man sich versieht, ist das Spiel gelaufen. So erging es dem TSV Hollenbach, der beim TSV 1865 Dachau bereits nach einer halben Stunde mit 0:5 hintenlag und auf dem Kunstrasen letztlich mit 0:6 unterlangen.

Bezeichnend für das Hollenbacher Spiel war die 77. Spielminute. Der soeben eingewechselte Luis Hungbaur schob aus kurzer Distanz den Ball freistehend am Tor vorbei. „Wahnsinn, wir sind nie in die Zweikämpfe gekommen und haben von Anpfiff weg keinen Zugriff zum Spiel bekommen“, schüttelte Coach Daniel Zweckbronner nach dem gebrauchten Nachmittag den Kopf.

Nach nur 120 Sekunden gab es für die Hollenbacher den ersten Nackenschlag. Ex-Löwe Lorenz Knöferl erzielte das erste seiner insgesamt fünf Treffer. Nur sieben Minuten später spazierte Dino Burkic ungehindert an der Strafraumgrenze entlang und ließ mit seinem Abschluss Keeper Florian Hartmann erneut das Nachsehen. Und im dem Stil ging es weiter. Nur gut für Hollenbach, dass Knöferl nach dem 6:0 von Trainer Doll vorzeitig zum Duschen marschieren durfte. „Heute hat einfach alles geklappt“, teilte der Dachauer Coach nach der Partie freudestrahlend mit. (rr) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Lorenz Knöferl (2.), 2:0 Dino Burkic (9.), 3:0 Lorenz Knöferl (14.), 4:0 Lorenz Knöferl (18.), 5:0 Lorenz Knöferl (29.), 6:0 Lorenz Knöferl (71.)

Trotz einer 2:0-Führung ging der FC Ehekirchen beim FC Kempten leer aus und verlor mit 2:4. Christoph Hollinger hatte den FCE in Führung gebracht, ein Eigentor von Manuel Wiedemann nach einer Flanke von Vincent Burkhardt brachte sogar das 0:2. Doch kurz darauf begann die FCE-Misere. Bereits eine Minute später knallte Ivan Buric den Ball aus 20 Metern ins lange Eck zum 1:2.

DYann musste Peter Füger mit Gelb-Rot den Platz verlassen. In Überzahl kamen die Kemptener immer wieder zu Abschlüssen. Ivan Buric, der in der 71. Minute noch am langen Eck vorbeigeschossen hatte, traf nach einer Flanke von rechts in der Schlussphase zum 2:2. Nur drei Minuten später bekam Mohammad Walizada im Rückraum den Ball und schoss an insgesamt acht Spielern vorbei den Ball zur 3:2-Führung ins Tor. In der Nachspielzeit machte Fatjon Celani den Deckel zum 4:2-Endstand drauf. (nr) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Christoph Hollinger (18.), 0:2 Manuel Wiedemann (53./Eigentor), 1:2 Ivan Buric (54.), 2:2 Ivan Buric (85.), 3:2 Mohammad Walizada (88.), 4:2 Fatjon Celani (90.+4)

Gelb-Rot: Peter Füger (55./FC Ehekirchen)