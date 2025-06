Der FC St. Pauli verpflichtet Mathias Pereira Lage

Pereira Lage, der die französische und portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, war 2022 vom Angers SCO nach Brest gewechselt. Für beide Clubs stand er bei insgesamt 160 Partien der Ligue 1 auf dem Platz, erzielte dabei 16 Treffer und bereitete weitere 17 vor. Hinzu kommen 109 Partien in der Ligue 2 für Clermont Foot (20 Tore und neun Vorlagen) sowie insgesamt 24 Spiele in den französischen Pokalwettbewerben (drei Tore und drei Vorlagen). In der vergangenen Saison trat Pereira Lage mit Brest in der Champions League an und absolvierte neun Spiele (ein Tor).