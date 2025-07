Der FC St. Pauli verpflichtet Louis Oppie

Der gebürtige Berliner Oppie spielte in seiner Jugend unter anderem für Hertha BSC sowie Hertha Zehlendorf, bevor er ins Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 wechselte. Von Hannover ging es für ihn zur Saison 2023/24 zu Arminia Bielefeld. Für die Arminia absolvierte er insgesamt 71 Spiele in der 3. Liga und feierte am Ende der vergangenen Spielzeit den Aufstieg. Dabei gelangen ihm sieben Tore sowie elf Vorlagen. Hinzu kommen acht Einsätze im DFB-Pokal. Oppie steuerte in dem Wettbewerb, in dem Bielefeld zuletzt das Finale gegen den VfB Stuttgart erreichte, zwei Tore und einen Assist bei.