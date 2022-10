Der FC St. Pauli verlängert mit Jackson Irvine Der Kapitän bleibt dem Verein langfristig erhalten.

Sportchef Andreas Bronemann: „Jackson hat seinen Wert für das Team und den Verein immer wieder unter Beweis gestellt und ist in kurzer Zeit zu einem Leader und einer Identifikationsfigur geworden. Ich denke, beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Deswegen freuen wir uns sehr, dass die vertrauensvollen und offenen Gespräche schnell zu einer Einigung über die langfristige Zusammenarbeit geführt haben.“

Irvine war im Juli 2021 ans Millerntor gewechselt und absolvierte seitdem 42 Pflichtspiele für die Braun-Weißen. Dabei gelangen ihm vier Tore sowie vier Vorlagen. Zuvor war der Mittelfeldspieler in Schottland beim Hibernian FC aktiv, für den er auf 21 Einsätze (1 Tor, 3 Vorlagen) kam sowie für den englischen Zweitligisten Hull City, bei dem er in insgesamt 112 Spielen zehn Tore und neun Vorlagen sammelte. Seit 2013 ist Irvine zudem Teil der australischen Nationalmannschaft, für die er in 49 Begegnungen sieben Tore und acht Vorlagen erzielte. Zuletzt gelang ihm mit den Socceroos die Qualifikation zur Weltmeisterschaftsendrunde.

Cheftrainer Timo Schultz „Dass Jackson nach nur einer Saison bei uns bereits die Mannschaft als Kapitän anführt, unterstreicht seine Bedeutung für uns. Er steht mit seinem Siegeswillen für die klassischen St. Pauli-Tugenden und repräsentiert den Verein auf und neben dem Platz in hervorragender Weise. Es ist ein tolles Signal, ihn in den kommenden Jahren bei uns im Kader zu wissen.“

Jackson Irvine: „Es bedeutet mir viel, dass der FC St. Pauli mich als Teil seiner Zukunft sieht, denn ich fühle mich im Verein und in der Stadt unglaublich wohl. Es ist eine große Ehre und macht mich sehr stolz, das Team nach so kurzer Zeit als einer der Kapitäne führen zu dürfen. Ich freue mich darauf, auch in den kommenden Jahren an der Entwicklung und dem gemeinsamen Erfolg zu arbeiten.“