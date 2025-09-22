Der FC St. Pauli verlängert mit Hauke Wahl

Der 31-Jährige war zur Saison 2023/24 von Holstein Kiel ans Millerntor gewechselt. Mit dem FC St. Pauli feierte Wahl, der nach seiner Verpflichtung direkt auch Teil des Mannschaftsrats war, dann in seinem ersten Jahr den Aufstieg und in der Saison darauf den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Insgesamt absolvierte Wahl bislang 77 Pflichtspiele für die Braun-Weißen, davon 37 in der Bundesliga. Hinzu kommen 33 Zweitliga- sowie sieben Pokaleinsätze. In zwei Spielzeiten verpasste Wahl lediglich zwei Partien und stand in nahezu allen Begegnungen über die volle Distanz auf dem Platz.

Stimmen zur Verlängerung:

Sportchef Andreas Bornemann: „Hauke ist als gestandener Profi und Führungsspieler zum FC St. Pauli gekommen und hat diese Rolle auch bei uns vom ersten Tag an hervorragend ausgefüllt. Er repräsentiert das Team und den Verein in vorbildlicher Weise und war auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor in den beiden sehr erfolgreichen vergangenen Jahren. Es freut mich sehr, dass er uns über die Saison hinaus erhalten bleibt.“

Cheftrainer Alexander Blessin: „Als Trainer kann man sich einen Profi wie Hauke nur wünschen. Er ist auf dem Platz absolut zuverlässig, führt seine Mitspieler und ist immer verfügbar. Obwohl er schon lange dabei ist, hat er den Anspruch jeden Tag besser zu werden. Er hat gezeigt, dass er in die Bundesliga gehört und wir sind glücklich, ihn weiter bei uns im Team zu wissen.“

Hauke Wahl: „Es waren bislang zwei sehr schöne und erfolgreiche Jahre, in denen sich der FC St. Pauli, aber auch ich mich selbst weiterentwickelt habe. Deswegen war für mich immer klar, dass ich auch über die Saison hinaus bleiben möchte. Was kann ich mir mehr wünschen, als in meiner Heimatstadt Hamburg mit diesem Verein Bundesligafußball zu spielen? Darum werde ich alles dafür tun, dass wir auch weiterhin erstklassig bleiben.“