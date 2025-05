Der FC St. Pauli verlängert mit David Nemeth

Nemeth war im Sommer 2022 von Mainz 05 nach Hamburg gewechselt. Seitdem absolvierte der Abwehrspieler 40 Pflichtspieleinsätze für die Braun-Weißen, davon 24 in der Bundesliga. Ihm gelangen dabei ein Tor sowie ein Assist. Für den 1. FSV Mainz 05 war er zuvor in sechs Bundesliga-Spielen sowie einer Pokalpartie zum Einsatz gekommen. Den Großteil der Saison 2020/21 hatte Nemeth auf Leihbasis beim österreichischen Bundesligisten Sturm Graz verbracht, für den er insgesamt 32 Pflichtspieleinsätze absolvierte (2 Tore, 1 Vorlage). Zudem lief Nemeth in den verschiedenen U-Nationalmannschaften Österreichs auf und sammelte dabei 23 Einsätze sowie einen Treffer.

Sportchef Andreas Bornemann: „David wurde von einer hartnäckigen Verletzung ausgebremst und musste sich anschließend lange mit der Rolle des Herausforderers begnügen. Dass er dabei immer den gemeinsamen Erfolg in den Vordergrund gestellt hat, zeugt von Teamgeist und einer hervorragenden Einstellung. Deshalb freut es mich umso mehr, dass er die Gelegenheit in der abgelaufenen Saison am Schopf gepackt hat und mit sehr stabilen Leistungen ein wichtiger Faktor unseres Erfolgs war.“

Cheftrainer Alexander Blessin: „David hat in dieser Saison eine hervorragende Entwicklung genommen und sich als Stammspieler etabliert. Er kann in der Dreierkette alle Positionen besetzen und gibt uns mit seinen Fähigkeiten gegen den Ball wie auch im Spielaufbau zusätzliche Flexibilität. Die Zeit, in der er auf seine Chance in der Startelf warten musste, hat er genutzt, um beharrlich an seinem Spiel zu arbeiten. Deshalb freue ich mich, dass er unserem Team noch länger erhalten bleibt.“

David Nemeth: „Ich bin in den vergangenen Jahren in Hamburg und beim FC St. Pauli heimisch geworden, wobei es aus sportlicher Sicht nicht immer leicht für mich war. Umso glücklicher bin ich darüber, wie die vergangene Saison für mich und das Team gelaufen ist. Der Verein hat eine tolle Entwicklung genommen und ich freue mich darauf, auch in den kommenden Jahren ein Teil davon sein zu dürfen.“