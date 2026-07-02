Der FC St. Hubert löst sich auf

Der Fußballkreis Kempen-Krefeld verliert einen Verein. – Foto: IMAGO IMAGES

Das Young Masters für Grundschulen findet am Wochenende zum 40. Mal statt. Die Jubiläumsausgabe des beliebten Fußballturniers ist zugleich die letzte unter der Regie des FC St. Hubert. Denn der Verein hat seine Auflösung bekannt gegeben.

Seinen Ursprung hatte der FC in Unstimmigkeiten zwischen dem Vorstand des TuS St. Hubert und Karl-Heinz Josten. Nach der Trennung gründete der ehemalige Jugendleiter des TuS 1989 den FC und prägte einen Verein, dessen Fokus auf der Jugend lag und der sich vor allem gesellschaftliches und soziales Engagement auf die Fahne geschrieben hatte. Besonders stach der Einsatz für UNICEF hervor, sodass der FC zum einzigen Amateurverein avancierte, der das Logo des Kinderhilfswerks auf der Brust tragen durfte. Auch die Politik würdigte mit Ehrungen und Einladungen bis hin zum Bundespräsidialamt die Arbeit des kleinen Vereins.

Vor allem in Zeiten schwindenden ehrenamtlichen Engagements wird Vereinsarbeit immer schwieriger. Das bekommen nicht nur Fußballvereine zu spüren. Letztlich ist das der Auslöser, warum der FC, bei dem Josten noch als Kassierer im Amt ist, unter seinem 1. Vorsitzenden Sascha Cuylen und der 2. Vorsitzenden Melanie Bönisch die Reißleine zog. „Wir haben den Verein in einer Nacht- und Nebelaktion übernommen, nachdem der Vorstand zurücktrat, und leisten die Arbeit seit zwei Jahren mit zwei Personen, die beide in Vollzeit berufstätig sind. Wir finden einfach keine Ehrenamtlichen, die uns unterstützen. Das Young Masters in diesem Jahr müssen wir auch zu zweit stemmen“, sagt Bönisch.

Während sich Vereine zunehmend gezwungen sehen, angesichts eines gesellschaftlichen Wandels ihre Kräfte zu bündeln, blieb es in St. Hubert bis heute bei zwei konkurrierenden Fußballvereinen. Zwar gab es in der Vergangenheit durchaus Ansätze für eine Zusammenarbeit, doch die Vorstöße scheiterten zur Freude lachender Dritter aus der Nachbarschaft nicht zuletzt an verhärteten Fronten Einzelner.

Neue Mitglieder darf nun der VfL Tönisberg begrüßen. Denn dorthin zieht es zumindest die Damenmannschaft des FC samt Trainer und Betreuer. Dazu kommen eine U15-Spielgemeinschaft mit dem Hülser SV, eine F-Jugend und einige Freitagskicker, die bisher beitragsfrei dem FC angehören. Inwieweit es hier zu weiteren Wechseln nach Tönisberg kommt, bleibt abzuwarten. Insbesondere bei den F-Jugendlichen wird die Frage sein, ob die Eltern die Fahrwege in den Nachbarort in Kauf nehmen.

VfL Tönisberg gibt positive Signale

Bei den Gesprächen mit dem VfL war für Bönisch ein Eindruck mitentscheidend: „Wir sind kein leistungsorientierter Verein, sondern stehen für soziales Engagement, bei dem uns auch Menschen mit Handicap wichtig sind. Der VfL unterstützt uns dahingehend weiterhin.“ Unter anderem Namen soll es auch mit dem beliebten Grundschulturnier weitergehen. „Wir wollen das lokaler aufziehen und lokale Projekte unterstützen“, so Cuylen. Von VfL-Seite gab es für eine Fortführung die entsprechenden positiven Signale. „Die Manpower haben wir zugesagt“, bekräftigt VfL-Trainer und Jugendkoordinator Rouven Hüsken.

Für Tönisberg sprach auch der Kunstrasenplatz, der im Gegensatz zum St. Huberter Rasenplatz ganzjährig bespielbar ist. Im Sommer wird das Damenteam jeweils einmal in Tönisberg und St. Hubert trainieren. Im Winter könnte der VfL dann aber kapazitätsmäßig an seine Grenzen stoßen. Zwar fällt eine A-Jugend weg, aber eine neue dritte Seniorenmannschaft wird neben dem Damenteam auch zu ihrem Recht kommen wollen. „Dann wird es sicher schwieriger“, gesteht Hüsken. Ob auch die Umkleideräume an der Schaephuysener Straße einem reibungslosen Ablauf gerecht werden, wird sich dann zeigen. „Wir haben zwei tolle, große Kabinen. Aber vier kleine wären wohl sinnvoller. Auch hier werden wir sicher an die Kapazitätsgrenze stoßen.“

Einen Blick warf der FC vorab auch Richtung SV Thomasstadt Kempen. Doch die Berliner Allee war keine Option, da der SVT unter den aktuellen Bedingungen selbst unter unzureichenden Platzkapazitäten ächzt.

Größter sportlicher Erfolg des Vereins

Engagement Das Engagement des FC St. Hubert führte 2024 dazu, dass die U13 Mädchen-Mannschaft im Dortmunder Fußball-Museum unter 97.000 DFB-Jugendmannschaften als Jugendmannschaft des Monats Februar ausgezeichnet wurde.

Pokal Für den größten sportlichen Erfolg sorgten die A-Juniorinnen in der Saison 24/25, als sie unter Trainer Marcel Wesche völlig überraschend den Niederrhein-Pokal gewannen.