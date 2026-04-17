Der FC Schwaig will endlich ein Top-Team der Bayernliga besiegen

FC Schwaig gegen FC Pipinsried – Foto: Christian Riedel

Gegen den FC Deisenhofen soll der erste Sieg gegen ein Spitzenteam gelingen. Die Personallage bei den Sportfreunden bessert sich.

Ein sportliches Schwergewicht der Bayernliga Süd empfangen die Sportfreunde des FC Schwaig am heutigen Freitagabend. Der FC Deisenhofen ist um 19.30 Uhr in der NGL-Arena der Gegner.

Schwaigs Abteilungsleiter Wolfgang Lang hofft, „dass wir wieder eine so tolle Kulisse wie zuletzt bekommen werden und endlich mal ein Team aus den Top Fünf schlagen können“. Wobei er zugibt, dass er gegen diese Topmannschaft auch mit einem Punkt durchaus zufrieden wäre. Fünfter ist Deisenhofen in seiner siebten Bayernligasaison am Stück aktuell. Diesen Tabellenplatz belegte der Club aus dem rund 13.000 Einwohner zählenden Ortsteil der Gemeinde Oberhaching auch in den Endabrechnungen der zurückliegenden beiden Spielzeiten.

„Vier Seniorenmannschaften, die zweite Mannschaft in der Bezirksliga, da wird mit zwei Reisebussen ins Trainingslager gefahren, Hut ab, was da seit Jahren geleistet wird“, verteilt Wolfgang Lang Komplimente Richtung Gegner. Sein Trainer Wiggerl Donbeck gibt auch ohne Umschweife zu: „Ich habe großen Respekt vor Deisenhofen, und man darf so einen Verein durchaus als Vorbild nehmen.“

Verstecken muss sich Liga-Neuling Schwaig aber auch nicht. So gibt Wolfgang Lang schon zu, dass er mit den letzten Auftritten seines Teams und den Ergebnissen sehr zufrieden ist. „Wenn dann die Teams, die in der Tabelle hinter uns platziert sind, unter der Woche in den Nachholspielen unentschieden spielen, macht es das Ganze noch besser.“

Immerhin: In der Frühjahrsrunde hat Deisenhofen aus zehn Spielen auch nur ebenso viele Punkte geholt – die letzten drei Partien endeten remis. Die Sportfreunde haben aus neun Spielen zwölf Zähler eingefahren. Vor allem die beiden letzten Siege gegen Pipinsried vor 450 Zuschauern und bei Türkgücü München sorgten für Entspannung beim Blick auf die Tabelle. Trainer Donbeck weist darauf hin, „dass immerhin einige Stammspieler nach Verletzungspausen nur auf der Bank waren und jetzt wieder herangeführt werden müssen“.

Leon Roth hat mit dem Training erst wieder begonnen und ist noch keine Option, Nerman Mackic muss noch komplett aussetzen. Donbeck: „Alle anderen haben sehr gut trainiert und bei 17 Feldspielern habe ich quasi die Qual der Wahl.“ Zweimal hatten die Sportfreunde mit Deisenhofen bisher das Vergnügen. Eher ein zweifelhaftes mit 2:3 im Toto-Pokal im August 2023 und mit der 1:2-Niederlage im Hinspiel.

Tipp: 2:1 für Schwaig.