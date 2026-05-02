Der FC Schwaig schlägt Aufstiegskandidat Erlbach mit 2:0

Fußball - Herren - Bayernliga Sued - Saison 2025/2026 - 32. Spieltag - 30.04.2026 - FC Schwaig - SV Erlbach – Foto: Marc Marasescu

Ascher und Roth treffen vor 350 Zuschauern in der NGL-Arena. Der FC Schwaig feiert ersten Sieg gegen den SV Erlbach überhaupt.

Im vierten Versuch zum ersten Mal gewonnen hat der FC Schwaig am Donnerstagabend gegen den SV Erlbach. Nach 90 Minuten siegte der Aufsteiger in der heimischen NGL-Arena verdient mit 2:0 und begeisterte die 350 Zuschauer mit einer bärenstarken Leistung. Es war aber nicht nur der erste Sieg, sondern es waren auch die ersten Tore, die Schwaig gegen das routinierte und defensiv starke Team aus dem Landkreis Altötting erzielte.

Mit James Timbana auf der linken Außenbahn und Florian Pflügler in der Innenverteidigung gab es zwei Änderungen zur Startaufstellung beim Auswärtssieg in Augsburg. Für die beiden nahmen Daniel Gaedke und Sebastian Hofmaier zunächst auf der Bank Platz. Nach dem Sieg im letzten Spiel hatte Schwaig den vorzeitigen Klassenerhalt bereits gesichert, wollte aber seinem treuen Publikum noch einmal zeigen, warum es sich immer lohnt, in die NGL-Arena zu kommen. Die Gäste aus Erlbach, die um den Aufstieg in die Regionalliga kämpfen, brauchten unbedingt einen Sieg, um Druck auf Aufstiegskonkurrent Kirchanschöring (gastiert am letzten Spieltag in Schwaig) auszuüben.

So entwickelte sich von Beginn an ein sehr intensives und rassiges Match. Beide Teams agierten clever, versuchten, den Ball laufen zu lassen, und machten keine Fehler im Spielaufbau. Vincent Sommer verlagerte in der neunten Minute den Ball schön auf die rechte Seite, wo Kapitän Tobi Jell am Strafraum nach innen zog, die Kugel aber dann über den Querbalken jagte. Auf der Gegenseite lenkte Torwart Felix Thiel einen Freistoß von Erlbachs Kapitän Alexander Fischer über die Latte.

Nach dem Wechsel war gerade einmal eine Minute gespielt, als Jell mit einem Einwurf Raffi Ascher fand, der die Kugel aus spitzem Winkel volley nahm, sie aber knapp über die Latte setzte. Die Gastgeber waren nun am Drücker und spielten munter nach vorn. Vincent Sommer und Tim Schels verteilten die Bälle geschickt auf beide Flügel, Fabio Groß hielt beiden perfekt den Rücken frei.

Der Favorit hat nur eine Top-Chance

Nach etwas mehr als einer Stunde verpasste Ascher eine Rohrhirsch-Flanke von links nur um Haaresbreite. Auf der Gegenseite hatte Erlbach seine größte Chance in der 72. Minute. Dabei profitierte Florian Wiedl von einem Ausrutscher von Pflügler, drang in den Strafraum ein und legte quer auf Sebastian Hager, doch dessen Schuss aus acht Metern parierte Torwart Thiel glänzend. Das war aber auch die einzige gefährliche Situation, die die Gastgeber zu überstehen hatten, die ihrerseits in der 80. Minute nach einer Traumkombination in Führung gingen. Sommer legte den Ball auf Rohrhirsch, der in den Lauf von Schels spielte. Schwaigs Mittelfeldmotor sah in der Mitte den mitlaufenden Ascher, der die Kugel aus drei Metern zur verdienten Führung über die Linie drückte.

Nur zwei Minuten später hatte Sommer die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen, als er nach tollem Pass von Rohrhirsch allein aufs Tor zulief, die Kugel aber nicht an Torwart Jonas Eschler vorbeibrachte. Besser machte es der eingewechselte Leon Roth in der 92. Minute, als er Torwart Eschler aus 14 Metern zum 2:0 tunnelte. Vorangegangen war ein perfekter Konter: Jell spielte in den Lauf von Ascher, der uneigennützig auf Roth weiterleitete. Roth drang in den Strafraum ein und markierte den Endstand. Am Ende stand ein verdienter Sieg für die Donbeck-Elf, die eine bärenstarke Leistung zeigte. Kommende Woche hat das Team spielfrei, ehe am 16. Mai der SV Kirchanschöring zum Saisonfinale in Schwaig gastiert.