Der FC Schwaig scheitert gegen Kottern an der Latte Regionalliga Bayern von Rainer Hellinger · Gestern, 18:03 Uhr · 0 Leser

Heiß umkämpft war die Bayernliga-Partie am Freitag. Hier gewinnt Daniel Gaedke das Kopfballduell gegen Kai Dusch. Die Schwaiger Linus Hesch, Fabio Groß und Johannes Empl (dunkle Trikots, v.l.) beobachten die Szene. – Foto: Christian Riedel

Der FC Schwaig trennt sich 0:0 vom TSV Kottern. Aschers Kopfball in der 73. Minute prallt von der Unterkante der Latte zurück.

Nach einem hart umkämpften Spiel trennten sich der FC Schwaig und der TSV 1874 Kottern am Freitagabend in der Schwaiger NGL-Arena 0:0. So bleibt der Zwölf-Punkte-Vorsprung der Gastgeber auf das Allgäuer Team, das aber drei Spiele weniger bestritten hat. Die personelle Situation bleibt in Schwaig angespannt. Zwar kehrte mit Tim Schels ein wichtiger Akteur zurück, dafür musste Florian Pflügler mit Achillessehnenbeschwerden und Nerman Mackic mit Schmerzen im Knöchel passen. Auch Robert Rohrhirsch und Bilal Ibrahim fehlten. Im Gegensatz zum schwachen Spiel gegen Gundelfingen letzte Woche, war der FC das tonangebende Team, zeigte sich läuferisch und spielerisch verbessert, tat sich aber schwer, gegen den tief stehenden Gegner Torchancen zu kreieren. In der 13. Minute lief Raffi Ascher Torwart Antonio Mormone an, blockte den Ball. Der fiel vor die Füße von Leon Roth, der am Fünfereck die Kugel querlegte. Am langen Pfosten verpasste Daniel Gaedke nur um wenige Zentimeter. Schwaig blieb am Drücker, war spielbestimmend, aber der letzte Pass kam oft etwas zu ungenau. Nach einer halben Stunde setzte Gaedke einen Kopfball nach einem Schels-Freistoß über das Tor. Defensiv hatte man keine Probleme, da Kottern offensiv kaum stattfand.

Pech für den FC Schwaig: Raffi Ascher (mit Kapitänsbinde) trifft nur die Latte. Kai Dusch, Fabio Groß, Marco Miller, Tim Buchmann und Vincent Sommer (v.l.) beobachten die Szene. – Foto: Christian Riedel