Der FC Schwaig scheitert gegen Kottern an der Latte

Nach einem hart umkämpften Spiel trennten sich der FC Schwaig und der TSV 1874 Kottern am Freitagabend in der Schwaiger NGL-Arena 0:0. So bleibt der Zwölf-Punkte-Vorsprung der Gastgeber auf das Allgäuer Team, das aber drei Spiele weniger bestritten hat.
Die personelle Situation bleibt in Schwaig angespannt. Zwar kehrte mit Tim Schels ein wichtiger Akteur zurück, dafür musste Florian Pflügler mit Achillessehnenbeschwerden und Nerman Mackic mit Schmerzen im Knöchel passen. Auch Robert Rohrhirsch und Bilal Ibrahim fehlten.
Im Gegensatz zum schwachen Spiel gegen Gundelfingen letzte Woche, war der FC das tonangebende Team, zeigte sich läuferisch und spielerisch verbessert, tat sich aber schwer, gegen den tief stehenden Gegner Torchancen zu kreieren. In der 13. Minute lief Raffi Ascher Torwart Antonio Mormone an, blockte den Ball. Der fiel vor die Füße von Leon Roth, der am Fünfereck die Kugel querlegte. Am langen Pfosten verpasste Daniel Gaedke nur um wenige Zentimeter.
Schwaig blieb am Drücker, war spielbestimmend, aber der letzte Pass kam oft etwas zu ungenau. Nach einer halben Stunde setzte Gaedke einen Kopfball nach einem Schels-Freistoß über das Tor. Defensiv hatte man keine Probleme, da Kottern offensiv kaum stattfand.
Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur sieben Minuten, ehe Schwaig die nächste Chance hatte. Gaedke setzte sich im Zweikampf durch, schoss aber aus 20 Metern über die Querlatte. Auf der Gegenseite zog Kapitän Matthias Jocham einen Freistoß aus 40 Metern scharf vor das Tor, Stürmer und Abwehrspieler verpassten den Ball, den Torwart Felix Thiel im letzten Moment noch um den Pfosten drehte (63.) – die einzige Chance der Allgäuer.
In der 73. Minute hatte das Schwaiger Publikum bereits den Torschrei auf den Lippen. Vincent Sommers präzise Flanke von der rechten Torauslinie erreichte am langen Pfosten Ascher. Schwaigs Torjäger schraubte sich am Fünfmeterraum am höchsten, aber sein Kopfball sprang von der Unterkante der Latte zurück ins Feld.
Die Gastgeber versuchten jetzt noch einmal alles, doch die Gäste verteidigten sehr geschickt alles von ihrem Gehäuse weg. In der 93. Minute kam Sebastian Hofmaier bei einem Zweikampf mit dem eingewechselten Noah Hackenschmidt einen Tick zu spät, sodass Schiedsrichter Benjamin Mignon den bereits vorbelasteten Innenverteidiger die gelb-rote Karte zeigte. Am Spielverlauf änderte sich aber nichts mehr.
Für Schwaig geht es nun am Gründonnerstag mit dem Auswärtsspiel beim SV Schalding-Heining weiter, ehe vier Tage später der FC Pipinsried in der NGL-Arena gastiert. In diesen beiden Partien hat die Donbeck-Elf wieder die Möglichkeit ihr Punktekonto aufzubessern, um den Klassenerhalt zu sichern.