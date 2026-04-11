Der FC Schwaig gastiert bei Türkgücü München und muss aufpassen

Packende Partie am Ostermontag: Die Schwaiger (in Rot, v.l.) Johannes Empl, Mathias Leiber und Fabio Groß umzingeln den Pipinsrieder Nico Karger. Vor vollen Rängen gewannen die Sportfreunde zuhause 2:1. – Foto: Christian Riedel

Trotz Tabellenplatz warnt Trainer Donbeck vor dem Schlusslicht. Leon Roth fehlt dem FC Schwaig mit seiner Schnelligkeit vorne.

Zum Tabellenschlusslicht der Bayernliga Süd geht es für den FC Schwaig am heutigen Samstag. Um 15 Uhr ist Türkgücü München Gastgeber auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage in der Heinrich-Wieland-Straße.

„Vom Tabellenplatz des Gegners dürfen wir uns nicht blenden lassen“, warnt Schwaigs Trainer „Wiggerl“ Donbeck. „Wir müssen die Leistung und Entschlossenheit der letzten Spiele auf den Platz bringen gegen eine Mannschaft, die überhaupt nichts zu verlieren hat“, fordert er. Rückblickend auf das 1:1-Remis in Schalding und den 2:1-Sieg gegen Pipinsried, zwei ehemalige Landesligisten, ist Donbeck mit den Auftritten seiner Mannschaft zufrieden. „Vor allem die top besetzten Pipinsrieder musst du erst mal schlagen – und das noch so verdient.“

Fünf Zähler aus den letzten drei Spielen, das vorangegangene 0:0 gegen Kottern eingerechnet, haben den Sportfreunden gutgetan, um den Abstand nach unten zu halten. Für Donbeck zählen zur gefährdeten Zone neun Teams. Da wäre sein FC Schwaig auf Rang neun auch noch mit dabei? „Stimmt“, sagt er, „und das Feld wird im Kampf gegen die Relegation enger zusammenrücken“. Auch deshalb können sich die Sportfreunde in Spielen wie gegen einen fast sicheren Absteiger keinen Ausrutscher leisten.

Leon Roth fällt erneut aus. Donbeck: „Er fehlt uns vorne mit seiner Schnelligkeit.“ Ebenfalls noch verletzt passen muss Verteidiger und Winter-Neuzugang Nerman Mackic. „Dafür sind Sebastian Hofmaier und Florian Pflügler wieder hundertprozentig fit“, ist Donbeck erleichtert.

Es ist heute ein Duell zweier Neulinge. Nur, dass Schwaig erstmals in die Bayernliga aufgestiegen ist, aber Türkgücü 2022 aus der 3. Liga und vergangenes Jahr aus der Regionalliga zwei Abstiege hinter sich hat. „Wir planen inzwischen für die kommende Saison zweigleisig“, bestätigt Rainer Elfinger, der inzwischen vom Trainerposten auf den des Sportlichen Leiters gewechselt ist. Zu den zwölf Ab- und neun Zugängen im Winter sagt er: „Wir haben Regionalliga-erfahrene Spieler verloren und welche aus Landes- und Bezirksliga bekommen.“

Warum auf Kunstrasen? „Wir haben von der Stadt aus bis jetzt auf Naturrasen weder trainieren noch spielen dürfen“, erklärt Elfinger. Den Platz betreffend, ist Türkgücü zumindest im Vorteil.Tipp: 2:0 für den FC Schwaig