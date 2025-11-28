Der FC Schwabing (li.) empfängt Grünwald zum Spitzenspiel. – Foto: bit

Der FC Schwabing empfängt den TSV Grünwald zum Spitzenspiel Showdown in Schwabing Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Grünwald FC Schwabing

Beide Teams sind in Topform und wollen die Serie fortsetzen. Coach Koch warnt vor der Heimstärke des Gegners aus München.

Zwei der formstärksten Teams der Landesliga Südost treffen sich heute zu einem letzten Showdown 2025: Der FC Schwabing, der sich mit zuletzt drei Siegen und einem Remis als Sechster mit 39 Punkten endgültig im Aufstiegsrennen etabliert hat, empfängt den einen Zähler voraus liegenden Dritten TSV Grünwald, der seine jüngsten vier Duelle sogar allesamt gewann. Anstoß auf der Sportanlage an der Guerickestraße 6 ist um 18.30 Uhr. „Vier Siege sind eine gute Serie, aber sie garantieren gar nichts. Wir ruhen uns nicht darauf aus“, verspricht TSV-Coach Sebastian Koch, dessen Team aufgrund des Torverhältnisses von 25:4 während der jüngsten Erfolgswelle zwar mit ganz breiter Brust ins letzte Spiel vor der Winterpause geht, dem Kontrahenten aber auch den gebotenen Respekt entgegenbringt. „Wir haben absolut nicht vor, das Momentum abzugeben. In Schwabing wartet aber ein Gegner, der zuhause extrem schwer zu bespielen ist“, warnt Koch.

Die Qualitäten, mit denen der Vorjahresaufsteiger aus dem Münchner Norden in die Spitzengruppe vorgestoßen ist, analysiert er so: „Ihre Heimstärke kommt nicht von ungefähr. Sie stehen sehr kompakt, verschieben konsequent und verteidigen mit hohem Engagement alle Zwischenräume. Dazu haben sie ein klares Profil im Umschaltspiel, schnelle erste Pässe, sofortige Tiefenläufe, viel Risiko nach Ballgewinn. Das müssen wir nicht nur im Kopf haben, sondern auf dem Platz antizipieren.“ Koch fordert von seiner Mannschaft daher „maximale Präsenz. Wir müssen ihre ersten Umschaltmomente aggressiv zerstören, im Gegenpressing mutig nachsetzen und ihnen das geben, was sie nicht mögen: Druck, Tempo und körperliche Härte in den Zweikämpfen.“ Dazu wünscht sich der Coach, dass im Spiel nach vorne die Post abgeht: „Wir müssen den Ball mit mehr Klarheit laufen lassen, Räume bewusst öffnen und konsequent in die Tiefe spielen, wenn sie enger werden.“