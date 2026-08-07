Der FC Remscheid zu Gast beim SV Haldern

Mit ein bißchen mehr Unterstützung würde sich der FC Remscheid auch in Rees freuen. Das hier ist aber ein seltenes Bild da sonst immer über 50 mit dabei waren.

Für den FCR geht es dabei weit in den Nordwesten: Rund 124 Kilometer und etwa eineinhalb Stunden Fahrzeit liegen zwischen Remscheid und dem kleinen Reeser Stadtteil Haldern – fast an der niederländischen Grenze. Eine lange Reise, die sich für den FC Remscheid allerdings durchaus lohnen könnte.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht an: Am Sonntag, 9. August, gastiert der FC Remscheid in der ersten Runde des FVN-Niederrheinpokals beim SV Haldern.

Denn in diesem Jahr wurde das Losverfahren im Niederrheinpokal verändert. Den nur die Mannschaften aus der 3. Liga und der Regionalliga West befanden sich in einem separaten Topf. Dadurch besteht für die übrigen Teams die Möglichkeit, mit etwas Losglück einen vermeintlich leichteren Weg in die zweite Runde zu erwischen.

Doch eines ist klar: Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze. Das Spiel muss erst einmal gespielt und gewonnen werden.

Haldern zwischen Fußball und Festival

Der SV Haldern kommt aus einem Ort mit rund 5.000 Einwohnern, der seit 1975 ein Stadtteil von Rees ist. An diesem Wochenende steht Haldern allerdings nicht nur wegen des Fußballspiels im Mittelpunkt. Mit dem bekannten „Haldern Pop Festival“ findet dort gleichzeitig eine große Veranstaltung statt, die jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Region lockt.

Für den SV Haldern bedeutet das allerdings eine zusätzliche Herausforderung. Wie mir und meinem Bruder, Trainer Jürgen Stratmann berichtet hat, sind zahlreiche Spieler der ersten Mannschaft beim Festival eingebunden und dadurch für das Pokalspiel in der doppelten belastung.

Insgeheim hatte man beim SV Haldern deshalb sogar auf eine Verlegung der Partie gehofft und angefragt. Allerdings war allen Beteiligten bewusst, dass dies aufgrund der langen Anreise des FC Remscheid unter der Woche kaum möglich gewesen wäre.

„Es wird ein schwieriges Spiel, aber wir geben unser Bestes“, so Jürgen Stratmann.

Beim FCR war die Vorbereitung alles andere als optimal

Auch beim FC Remscheid verlief die Vorbereitung auf die neue Saison nicht ganz so, wie man es sich gewünscht hätte.

Allerdings muss man die Voraussetzungen berücksichtigen: Nach dem Abstieg wurde zunächst ein komplett neuer Vorstand gewählt. Anschließend musste ein neuer Trainer gefunden und innerhalb kürzester Zeit eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt werden.

All das innerhalb von gerade einmal zwei Monaten – eine echte Mammutaufgabe.

Unter diesen Voraussetzungen waren auch die Testspiele nur schwer zu planen. Viele Spieler wussten erst relativ spät, wo sie in der neuen Saison spielen würden. Hinzu kamen die üblichen Urlaubs- und Erholungszeiten während der Sommerpause.

Trainiert wurde natürlich trotzdem, und zwei Testspiele konnten absolviert werden. Dabei zeigte sich eine ehrgeizige und junge Mannschaft, die durchaus Potenzial besitzt.

Natürlich wäre es optimal gewesen, jede Woche zwei Testspiele zu absolvieren und nahezu täglich zu trainieren. Doch die Realität sieht im Amateurfußball nun einmal anders aus. Auch die Spieler des FC Remscheid sind Amateure und müssen Beruf, Urlaub und Fußball unter einen Hut bekommen.

Trotzdem gegen eine Mannschaft aus der Kreisliga A sollte der FC Remscheid allerdings von Beginn an zeigen, dass er eine Klasse höher spielt. Mit dem Erreichen der zweiten Runde könnte der FCR zudem ein erstes positives Zeichen für die neue Spielzeit setzen.

Trainer Erdal Demir blickt mit Respekt auf den Gegner:

„Sie sind genauso wie wir in der vergangenen Saison abgestiegen und müssen sich ebenfalls neu orientieren. Trotz einer Klasse Unterschied wird es ein schwieriges Spiel. Wir fahren hin und natürlich wollen wir gewinnen. Aber mal schauen, was passiert.“

Auch Sportvorstand Carsten Pröpper hat sich bereits ein Bild vom Gegner gemacht und ein Spiel des SV Haldern beobachtet.

Sein Eindruck: „Das ist eine taktisch gut aufgestellte Mannschaft.“

Wie schwer der SV Haldern einzuschätzen ist, zeigte zuletzt auch die Partie gegen den Uedemer SV. Das Spiel endete mit einer knappen 2:3-Niederlage für Haldern.

Jetzt zählt es!

Am Sonntag gilt es nun erstmals in dieser Saison ernst. Der FC Remscheid möchte mit einem Sieg in die zweite Runde des Niederrheinpokals einziehen und damit gleichzeitig mit einem positiven Erlebnis in die neue Spielzeit starten.

Wer Zeit und Lust hat, den FCR auf seiner Reise an die niederländische Grenze zu unterstützen, sollte sich die Partie nicht entgehen lassen.

📅 Sonntag, 9. August 2026

⏰ Anstoß: 15:00 Uhr

📍 Lindenstadion, Hauptplatz

⚽ SV Haldern – FC Remscheid

👨‍⚖️ Schiedsrichter: Ramon Willnauer (TuS Breitscheid)

Eine interessante Randnotiz: Ramon Willnauer leitete bereits am ersten Spieltag der vergangenen Saison die Partie des FC Remscheid gegen den TVD Velbert. Damals setzte sich der FCR mit 1:0 durch.