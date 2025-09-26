Der FC Remscheid zu Gast bei der 1. SpVg Solingen-Wald

Das nächste Derby steht für den FC Remscheid ins Haus. Nach dem 2:1-Erfolg gegen die Reserve des VfB Hilden wartet nun die 1. Spvg Solingen-Wald auf die Bergischen. Anstoß ist am Sonntag um 15.30 Uhr in Solingen.

Der Bezirksliga-Aufsteiger aus Solingen, die 1. SpVg Solingen-Wald, ist furios in die Saison gestartet: drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von 8:3. Danach folgte ein Unentschieden gegen den SC Kapellen-Erft, die deutliche Derby-Niederlage gegen den DV Solingen (0:4) sowie am vergangenen Freitag ein 2:2-Auswärtsremis bei TuRU Düsseldorf.

Ein besonderes Wiedersehen gibt es mit Dylan Oberlies (2020–2023) und Paul Narvin Casper (2021–2023), die beiden mit Vergangenheit beim FC Remscheid. Gespielt wird auf der Bernd-Kurzrock-Sportanlage, wo bei beiden Derbys zuletzt rund 800 Zuschauer zu Gast waren – eine beeindruckende Kulisse für die Landesliga.

Überraschend ist diese Entwicklung allerdings nicht, denn das Team verfügt über zahlreiche Spieler mit Oberliga- und Regionalliga-Erfahrung. Zudem ist die Mannschaft über mehrere Jahre zusammengewachsen und zählt in dieser Saison zu den Topfavoriten auf den Aufstieg in die Oberliga.

Verantwortlich für den sportlichen Erfolg sind Trainer Daniele Varveri und Co-Trainer Davide Venturiello, die vergangene Saison zum Verein kamen. Sie führten das Team mit 77 Punkten und einem Torverhältnis von 112:36 auf Platz zwei der Bezirksliga – sowohl offensiv als auch defensiv eine der stärksten Mannschaften. Zwar musste der Aufstieg über die Relegation erfolgen, doch auch diese Hürde meisterte die Mannschaft souverän mit zwei Siegen und 6:2 Toren in einer Dreiergruppe. Der Vorstand vertraut darauf, dass das Team seine starke Entwicklung auch in der Landesliga fortsetzt – bisher mit Erfolg.

FCR-Verstärkungen schlagen ein

Der FC Remscheid steht aktuell auf Platz 7 der Tabelle, nur einen Punkt hinter Solingen-Wald (Platz 4). Der Saisonstart verlief entgegengesetzt: Nach einem Auftaktsieg bei TVD Velbert folgten zwei 0:1-Niederlagen gegen den ASV Süchteln und den FC Kosova. Danach gab es den umkämpften Derbysieg gegen den SSV Bergisch-Born (1:0), ein eher unglückliches 2:2 gegen den FC Wülfrath sowie zuletzt einen 2:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung des VfB Hilden.

Aber auch der FCR besitzt Potenzial für die oberen Tabellenregionen, leidet jedoch noch etwas unter der Enttäuschung, und sucht noch die Form der vergangenen Saison. Mit den Neuzugängen, insbesondere den „Duracell-Batterien“ Koya Shirahata und Ramzi Ben Hamada, kam aber Anfang der Saison noch mehr Zug über die Außenbahnen ins Spiel. Beide rennen unermüdlich die Außenbahnen auf und ab, zeigen sich zweikampfstark und defensiv zuverlässig. Während Shirahata etwas defensiver agiert, sucht Ramzi häufiger den Weg nach vorne. Beim Abschluss hat er zwar noch Luft nach oben, doch mit seinen 20 Jahren besitzt er großes Entwicklungspotenzial – möglicherweise auch für höhere Ligen.

Zudem sorgen die Erfahrung von Maurice Horn im Tor, die Abwehrstärke von Daniel Saibert und Dominik Heinen sowie der immer gefährlicher werdende Antonio Zupo in der Offensive dafür, dass der FC Remscheid zum erweiterten Kreis der Favoriten gezählt werden darf.

Duell auf Augenhöhe?

Was das direkte Duell betrifft: Betrachtet man die Kader und die aktuelle Form, liegt die Favoritenrolle klar bei der 1. SpVg Solingen-Wald, bei einem Vorbereitungsturnier in Düsseldorfer Eller vor der Saison ging das Spiel 1:0 an dem FC Remscheid da über 45 min – trotzdem realistisch wohl bei einer 70:30-Verteilung zugunsten der 1. SpVg.

Cheftrainer der 1.SpVg Solingen-Wald Daniele Varveri freut sich auf die Partie und sieht seine Mannschaft jedoch nicht in der klaren Favoritenrolle. Sein Blick richtet sich langfristig, auch wenn er gute Chancen auf einen Heimsieg einräumt. So seine Aussage auf der Internetseite des Vereins.

Chef Coach der 1.SpVg Solingen-Wald: „Wir erwarten mit dem FC Remscheid am Sonntag eine Mannschaft, die schon seit Jahren den Anspruch hat in der Landesliga um den Aufstieg mitzuspielen. Man scheiterte letzte Saison nur knapp am Oberliga - Aufstieg. Dies sagt schon einiges aus.

Es handelt sich um einen weiteren starken Gegner, auf den wir uns optimal vorbereiten müssen. Dies wird ein schwieriges Unterfangen, da man aktuell noch nicht weiß wer der neue Trainer des FCR sein wird. Aller Vorrausicht nach tritt der FCR mit einem neuen Trainer zum ersten Spiel bei uns in Solingen an. Wir alle wissen, dass dies besondere Kräfte hervorrufen kann.

Wir indes möchten nun Kontinuität in unsere Leistungen und natürlich auch Ergebnisse hineinbekommen. Die Tabellensituation lässt noch keine Tendenz zu, denn man befindet sich sowohl in Kontakt mit der Tabellenspitze wie auch zu den Abstiegsrängen.

Diese Situation wird sich in den nächsten zwei, drei Spieltagen etwas spalten und es wird sich zeigen wo wir uns dann wiederfinden. Dies wird das nächste 'Etappenziel' sein. Unsere Ziele sind klar, denn wir möchten uns weiterhin stabilisieren und aus gemachten Fehlern lernen. Diese Liga gibt uns Woche zu Woche die Möglichkeit dazu. Wir hoffen auf eine friedliche und gute Kulisse."

Entgegen der Annahme vom Trainer der 1. SpVg wird wohl kein neuer Trainer am Sonntag beim FCR auf der Bank sitzen. Stand Freitagmorgen werden Michele und Luca wieder mit besten Gewissen die Leitung in diesen Spiel übernehmen. Aber da wir wissen, dass Fußball ein sehr schnelllebiges Geschäft ist und werden wir sehen, ob oder was noch passiert. Ich werde berichten.

Also kommt zum Bergischen Derby nach Solingen auf die Bernd-Kurzrock-Sportanlage wenn es heißt,