Der FC Remscheid verliert trotz guter Leistung

Heute nur durch 2 Distanzschüssen zu bewältigen MauriceHorn FC Remscheid. – Foto: Stephan Horn

Der Tag konnte kaum schlechter beginnen, denn – so der Trainer – „kam um 11 Uhr die erste Absage und um 12 Uhr die nächsten“. So fehlten zum Rückrundenstart mit Daniel Saibert, Eliot Cakolli, Timo Leber, Leonard Fronia, Dimitrios Papadopoulos, Ramzi Ben Hamada und Deniz Can Akbaba gleich sieben Spieler wegen Grippe oder muskulärer Probleme.

Maurice Horn, Finn Belzer, Jan Nsu Kayala, Michele Buscemi, Vittorio Di Mari, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Luka Ojleski, Andrii Pedchenko, Luka Sola und Furkan Tasdemir.

Auf der Bank saßen lediglich zwei Feldspieler plus ein Ersatztorwart.

Mit der improvisierten Aufstellung sah es zunächst gar nicht schlecht aus, auch wenn man merkte, dass mit angezogener Handbremse gespielt wurde. Es wäre durchaus mehr drin gewesen, denn auch der FC Kosova agierte nach dem Motto: Ihr braucht die Punkte im Abstiegskampf. Wenn Kosova allerdings ins Spiel kam, zeigte sich viel Selbstbewusstsein und individuelle Stärke.

Der FC Remscheid stand jedoch gut und zwang den Gegner immer wieder dazu, den Ball nach hinten zu spielen. Kam doch einmal ein Spieler durch, war Maurice Horn zur Stelle – und jedes Eins-gegen-eins ging an ihn, wirklich jedes. Schmerzlich wurde es dabei für Finn Belzer, der sich eine Blessur zuzog, als er sich seinem Torwart in den Weg stellte. Trotz Nasenbeinbruch und Maske zeigte er eine starke Leistung.

In der 36. Minute war aber auch Maurice Horn machtlos: Der erste Distanzschuss von E. Zendeli schlug ein – keine Chance. Mit einem 0:1 ging es in die Kabine.

Zur Pause wechselte der FC Remscheid einmal: Giuseppe Campana kam für den 19-jährigen Luka Ojleski. Kurz darauf kam es zu einem Zusammenprall im Strafraum, Campana bekam ein Knie in die Männliche ....... Es sah zunächst so aus, als könnte es nicht weitergehen, doch Giuseppe biss auf die Zähne und spielte durch – bei nur noch einem Wechselspieler wäre alles andere auch extrem bitter gewesen.

Das Spiel wurde auf beiden Seiten intensiver, und der FCR wurde immer stärker. Nur das Tor wollte nicht fallen, denn der Torhüter des FC Kosova zeigte seine Klasse. Stattdessen war es erneut ein Distanzschuss,von R. Callas, der oben links einschlug – wieder keine Chance für Maurice Horn. So stand es 0:2 aus Sicht des FC Remscheid. Schade, denn der FCR hatte sich hier wirklich teuer verkauft.

Auch der Trainer des FC Remscheid sagte nach dem Spiel: „Durch die vielen Absagen musste heute wieder alles umgestellt werden. Michele Buscemi mit seinem ersten Pflichtspiel seit einem Jahr und Vittorio Di Mari in die Abwehr – meine Jungs haben ein gutes Spiel gemacht. Der FC Kosova ist ein starker Gegner, aber wären alle dabei gewesen, wäre das Spiel nicht so ausgegangen. Am Ende stehen jedoch null Punkte, und das ist im Abstiegskampf nicht gut. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit und hoffen, dass bis dahin alle wieder gesund sind.“

Fazit: Wenn man das Ergebnis ausblendet, sah man eine Mannschaft des FC Remscheid, die 90 Minuten durchhielt – etwas, das in der Hinrunde nicht immer der Fall war. Da hat das Trainerteam um Björn Joppe vieles richtig gemacht. Jetzt müssen nur noch die Ergebnisse kommen. Wenn alle an Bord sind und dauerhaft gesund bleiben – was im Abstiegskampf besonders wichtig ist – bin ich der Meinung, dass sie den Abstieg vermeiden werden. Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin weiterhin guten Mutes. Und wenn der Knoten erst einmal platzt, werden sie auch die nötigen Punkte sammeln.

Und die anderen Spiel im direkten Abstiegskampf sind auch verloren gegangen und so ist der Punkte Abstand gleich geblieben.

Aber die Überraschung ist aber in Solingen passiert und si hat Solingen Wald sein zweites Rückrundenspiel in Folge verloren und der FC Kosova konnte mit 2 Siegen den Rückstand um 6 Zähler verkürzen.

FC Kosova Düsseldorf – FC Remscheid 2:0

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Astrit Hyseni (46. Taira Tomita), Beslind Fazlija, Agan Ljeza (88. Lejs Zenuni), Egzon-Baijram Zendeli (86. Astrit Hyseni), Fatlum Ahmeti, Roman William Callan, Joel Konadu (66. Naser Ilazi) - Co-Trainer: Rudi Istenic - Co-Trainer: Sascha Berdicchia - Trainer: Ibo Cöl - Co-Trainer: Günter Dembski

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Jan Nsu Kayala, Michele Buscemi, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir, Luka Sola, Andrii Pedchenko, Luka Ojleski (46. Giuseppe Campana) - Trainer: Björn Joppe

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Egzon-Baijram Zendeli (36.), 2:0 Roman William Callan (75.)