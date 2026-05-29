 2026-05-29T11:52:36.002Z

Spielbericht

Der FC Remscheid sucht Jugend Trainer

von Stefan Busch-Tschöpe · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser

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Kreispokal Rem.-Sol.
FC Remscheid
DV Solingen
So., 14.06.2026, 15:30 Uhr
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15:30

FCR Remscheid strukturiert Jugendabteilung neu und sucht Jugendtrainer

Der FC Remscheid richtet seine Jugendabteilung neu aus. Ziel ist es, die Nachwuchsarbeit des Vereins breiter

aufzustellen und langfristig weiterzuentwickeln. Im Zuge der Neustrukturierung sucht der FCR ab sofort engagierte

Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer für verschiedene Altersklassen.

„Wir wollen unserer Jugend die bestmögliche sportliche Betreuung bieten und dafür brauchen wir motivierte Leute,

die Lust auf die Arbeit mit jungen Spielerinnen und Spielern haben", so der Verein. Willkommen sind sowohl erfahrene

Trainer als auch Quereinsteiger, die sich im Jugendbereich einbringen möchten. Lizenzen oder Vorkenntnisse sind von

Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Der FCR Remscheid versteht die Jugendarbeit als zentralen Baustein der Vereinsentwicklung. Mit der Neuaufstellung

sollen Trainingsqualität, Struktur und Kommunikation in der Jugendabteilung verbessert werden.

Interessierte melden sich per E-Mail an vorstand@fcremscheid.de.