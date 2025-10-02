Der FC Remscheid mit viel Erwartung gegen den SC Velbert

Es ist wieder soweit – der Sonntag naht und damit auch der nächste Landesliga-Spieltag.

Auch im Niederrheinpokal zeigten die Velberter ansprechende Leistungen: In Runde eins setzten sie sich mit 2:1 nach Verlängerung gegen den Mülheimer FC 97 durch, ehe sie in Runde zwei gegen den Regionalligisten 1. FC Bocholt ausschieden. Die Entscheidung fiel erst in der 52. und 58. Minute – eine respektable Leistung. In der Liga holte der SC Velbert bislang 3 Siege, zwei Unentschieden und 2 Niederlage gegen die starke 1.SpVg. Solingen-Wald, gegen die auch der FC Remscheid am vergangenen Sonntag eine 2:5-Niederlage einstecken musste, und der DV Solingen. Am vergangenen Sonntag spielte der SC Velbert 0:0 gegen TuRU Düsseldorf. Unter der Woche folgte noch ein ungefährdeter 3:0-Erfolg im Kreispokal gegen Viktoria Rott Wuppertal (Bezirksliga).

Am Sonntag empfängt der FC Remscheid im Röntgenstadion den SC Velbert. Eigentlich ein Gegner, der dem FCR liegt – denn die letzten fünf direkten Duelle gingen allesamt an die Röntgenstädter. Dennoch bin ich der Meinung: Dieses Mal wird es ein anderes Spiel. Und das gleich aus zwei Gründen. Erstens: Der SC Velbert ist gut in die Saison gestartet und liegt mit 11 Punkten auf Tabellenplatz 8 – einen Punkt und vier Plätze vor dem FC Remscheid (Platz 12).

Der SC Velbert profitiert dabei von einem eingespielten Team und einem erfahrenen Trainer: Christian Britscho, früher u. a. beim Wuppertaler SV, Rot-Weiß Ahlen und dem VfL Bochum aktiv. Und interessant: Sein Gegenüber am Sonntag, der neue FCR-Cheftrainer Björn Joppe, bringt einen ganz ähnlichen Hintergrund mit – ebenfalls Stationen beim WSV und RW Ahlen, zudem als Spieler beim VfL Bochum in der 2. Bundesliga.

Damit sind wir beim beim zweitem punkt dem FC Remscheid: Neuer Cheftrainer ist – wie gesagt – Björn Joppe, unterstützt von den beiden Co-Trainern Mike Kupfer und Nermin Jounuzi, die im Verein keine Unbekannten sind. Besonders Mike Kupfer sagte am Donnerstag: „Es ist, wie wenn man nach Hause kommt. Das ist mein Herzensverein – wenn er ruft, kann man nicht nein sagen.“

Björn Joppe selbst bringt reichlich Erfahrung mit – als Trainer beim Bonner SC und Lok Leipzig (Co-Trainer), dazu mehrere Jahre an der Seitenlinie in der Regionalliga. Diese Veränderungen waren nötig geworden, nachdem Ferdi Gülenc vor drei Wochen zurücktrat. Zwischenzeitlich hatten Michele Buscemi und Luca Schuirmann das Team betreut – und das durchaus erfolgreich, abgesehen von der 2:5-Niederlage zuletzt. Dort zeigte sich, wie sehr Disziplin fehlt: Zwei Platzverweise schwächten die Mannschaft, die nach einer 2:1-Führung schließlich verdient verlor.

Das Spiel am Sonntag verspricht einiges:

Auf der einen Seite ein SC Velbert mit starkem Saisonstart und erfahrenem Trainerteam.

Auf der anderen Seite ein FC Remscheid, der nun aber nach einem durchschnittlichen Start und dem Trainerwechsel auf Stabilität hofft.

Also: Kommt am Sonntag um 15:00 Uhr ins Röntgenstadion in Remscheid, wenn es heißt

Landesliga Niederrhein – FC Remscheid vs. SC Velbert!

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

8. Spieltag

Freitag 03.10.25

TuRu Düsseldorf - SC Kappelen Erft

Sonntag 05.10.25

FC Remscheid - SC Velbert

TVD Velbert - FC Kosova

VSF Amern - VfB Hilden II

SC Union Nettetal - 1.SpVg Solingen-Wald

DV Solingen - TSV Solingen

DJK Gnadental - ASV Süchteln

SC Viktoria Mennrath - SSV Bergisch Born

SG Unterrath - 1.FC Wülfrath