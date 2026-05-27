Der FC Remscheid hat einen neuen Vorstand

v.l. Carsten Pröpper, Karsten Schievelbusch, Christian Vorbau, Sven Müller, und Peter Helbeck – Foto: Peter Kuhlendahl

Beim FC Remscheid endet nach über einem Jahr der Unruhe eine turbulente Phase: Die 53 anwesenden Mitglieder haben einen neuen Vorstand gewählt – und damit nach den Abstieg aus der Landesliga die Grundlage für einen sportlich wie organisatorisch geordneten Neustart in der Bezirksliga geschaffen.

Zuvor musste allerdings die Satzung angepasst werden, um die angestrebte personelle Aufstellung des Vorstands überhaupt zu ermöglichen. Erst nach dieser Änderung konnte die Wahl stattfinden.

Für das Marketing ist Unternehmer Karsten Schievelbusch zuständig, der bis zur Winterpause bereits kommissarisch als 2. Vorsitzender im Amt war. Die Finanzen bleiben in den Händen des Steuerberater Sven Müller. Komplettiert wird das Gremium durch Peter Helbeck, der den Bereich Organisation übernimmt.

Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Christian Vorbau gewählt. Der frühere Verwaltungsrat des Wuppertaler SV und Unternehmer aus Remscheid und Mitarbeiter der Radioredaktion von 1LIVE Plan B soll künftig die Geschicke des Vereins lenken. Den sportlichen Bereich verantwortet Carsten Pröpper, ehemaliger Profi des FC St. Pauli und Spieler des damaligen Aufsteigers in die 2. Bundesliga, der BVL 08 Lüttringhausen.

Wahl muss wiederholt werden

Die Mitgliederversammlung begann – ganz in Vereinstradition – um 19.08 Uhr. Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich eine engagierte, zeitweise hitzige Diskussion. Gegen 20.15 Uhr wurde der Vorstand zunächst in bloc gewählt, wie es sich die Mitglieder gewünscht hatten. Das Ergebnis: 10 Enthaltungen und 1 Gegenstimmen.

Doch Zweifel an der Rechtmäßigkeit, führten zu einer erneuten Abstimmung – diesmal einzeln. Dabei erhielt Vorbau vier Enthaltungen, Pröpper zwei, Schievelbusch neun Enthaltungen sowie vier Gegenstimmen und Helbeck drei Enthaltungen. Müller gehörte dem Vorstand bereits zuvor an und bleibt weiterhin im Amt.

Mit der Wahl ist der Weg nun frei für eine ruhigere Zukunft – und die Konzentration auf das Wesentliche: den Fußball. Wir wünschen den neuen Vorstand alles Gute und Ruhe für Ihre Arbeit um den Verein wieder in ruhiger Lage zu führen.

Kein einfacher Weg liegt voraus

Statement vom Vorstand: "Wir sind sehr froh, dass wir ein kompetentes Team für den Vorstand der Zukunft des FC Remscheid e.V. gefunden haben, dass von den Mitgliedern mit großer Mehrheit unterstützt wird. Wir wollen mit absoluter Demut, Augenmaß und der notwendigen Entwicklung aller Vereinsaktivitäten einen Neustart für den Verein bewegen. Wir freuen uns auf die Aufgaben und Herausforderungen bei den Senioren und in der Jugend. Wir sind uns darüber im Klaren , dass der gemeinsam zu gehende Weg kein einfacher werden wird. Die Herausforderung nehmen wir gerne an und freuen uns auf eine transparente und solide Arbeit in der Zukunft."

Am Sonntag kommt es vorerst zum letzten Heimspiel in der Landesliga gegen Viktoria Mennrath Anstoß dieses spiel ist um 15.00 Uhr im Röntgenstadion Remscheid Lennep.

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