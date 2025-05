Treue Fans des FC Remscheid – Foto: Andreas Bornewasser

Der FC Remscheid hat den Aufstieg noch nicht aus den Augen verloren Landesliga, Gruppe 1: Für den FC Remscheid ist der Aufstieg in die Oberliga noch möglich. Dafür braucht es eigene Punkte, sowie Schützenhilfe. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 ASV Süchteln Holzheim FC Remscheid VfL Jüchen + 4 weitere

Der FC Remscheid steht aktuell auf dem vierten Platz der Landesliga 1 und kämpft mit der Holzheimer SG und dem FC Kosova Düsseldorf um den zweiten Platz, der den Aufstieg in die Oberliga bedeuten würde. VfL Jüchen-Garzweiler ist schon sicher durch.

Die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den VfR Krefeld-Fischeln hat den Remscheidern alles andere als gut getan. Durch den Patzer, den sich der FC Kosova beim ASV Einigkeit Süchteln geleistet hat, hätte das Team von Ferdi Gülenc an Kosova vorbeiziehen und bis auf einen Punkt an die HSG heranrücken können. So steht der FCR vier Punkte hinter den Holzheimern und dem Aufstiegsplatz. Für den Saisonendspurt braucht es nun Schützenhilfe der Konkurrenz. Geschäftsführer Thorsten Greuling ist aber nicht negativ eingestellt: „Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, und nicht vorher. Gerade im Fußball passieren manchmal Dinge, die nicht zu erwarten sind.“ Remscheid benötigt jetzt einen astreinen Lauf, bei einem weiteren Ausrutscher müsste man jegliche Aufstiegshoffnungen endgültig begraben. So., 11.05.2025, 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln VfR Fischeln FC Remscheid FC Remscheid 3 2 Abpfiff

„Das sind wir unseren Fans schuldig“ Sollte es am Ende doch nicht klappen, ist ihm ein würdiger Saisonabschluss besonders wichtig: „Das sind wir unseren zahlreichen und treuen Fans schuldig. Sie haben uns gerade bei Auswärtsreisen immer hervorragend unterstützt.“ Der gesamte Verein wolle sich am Ende natürlich mit dem Aufstieg krönen – und so die beste Saison der vergangenen zehn bis zwölf Jahre feiern. Wichtig ist ihm zudem, dass es im Fall des Nichtaufstiegs dem Verein und den Spielern keine zu großen Dämpfer gibt: „Ich weiß, dass unser Umfeld diesen Aufstieg unbedingt herbeisehnt. Sollten wir es aber nicht schaffen – zum jetzigen Zeitpunkt ist das allerdings hypothetisch –, müssen wir aufpassen, nicht zu enttäuscht zu sein.“ Sportlich sei die Geschäftsführung ganz und gar nicht unzufrieden – seit der Amtsübernahme Greulings im Jahr 2019 habe man sich stetig weiterentwickeln können. „Somit sind wir grundsätzlich sehr zufrieden, aber wenn man so lange oben mitspielt, möchte man natürlich auch mehr! So sind Sportler eben“, erzählt er FuPa Niederrhein.

Stolze Arbeit im Verein Die Kaderplanung ist in Remscheid auch im vollen Gange. Vom aktuellen Kader haben bereits 80 Prozent den Vertrag verlängert – und das ligaunabhängig. Das ist durchaus ein Zeichen, dass dieses Team im Zweifel nächstes Jahr so wieder oben angreifen will, wodurch die Verantwortlichen in der Chefetage in Sachen Kaderplanung ein erstes, positives Zwischenfazit ziehen: „Das macht uns sehr stolz.“ Weitere Arbeiten für die kommende Saison finden auch schon im Hintergrund statt. Hierzu kann oder will sich Greuling derzeit noch nicht mit Namen äußern. Von Bedeutung seien jetzt auch erstmal nur die finalen drei Meisterschaftsspiele, betont Greuling. Die Spannung in der Liga ist greifbar. Wer den Schritt in die Oberliga macht, bleibt abzuwarten. Erste Aufschlüsse könnte das kommende Wochenende bringen: Dann empfängt der Tabellenzweite aus Holzheim den FC Kosova, während die DJK Fortuna Dilkrath beim FC Remscheid zu Gast ist.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath 15:00 PUSH