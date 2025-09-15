Der FC Remscheid belohnt sich nicht für seine starke Leistung

Blicken wir zurück: In der Vorwoche stand das Stadtderby gegen den SSV Bergisch Born an, das der FCR mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Doch nur wenige Tage später folgte der Schock: Am Dienstagabend trat Trainer Ferdi Gülenc aus persönlichen Gründen zurück – und sein Co-Trainer gleich mit.

Am 5. Spieltag reiste der FC Remscheid zum Bezirksliga-Aufsteiger FC Wülfrath. Aus Sicht des FCR war es kein gewöhnliches Spiel – zumindest nicht, wenn man die Ereignisse der vergangenen Woche betrachtet.

Daraufhin übernahmen Michele Buscemi sowie Athletiktrainer Luca Schuirmann. Letzterer erklärte mir vor der Partie auf meine Frage, wie seine erste Reaktion war, als man ihn fragte, ob er die Verantwortung vorübergehend mittragen könne:

Luca Schuirmann: „Zu 100 Prozent ja! Als Lenneper Junge war das für mich keine Überlegung wert.“

Auch Michele Buscemi wurde nach dem Spiel emotional:

Michele Buscemi: „Der Rücktritt von Ferdi hat mich sehr überrascht und zugleich traurig gemacht. Ich hatte eine enge und besondere Beziehung zu ihm, weil er mir gerade in meiner schwersten sportlichen Phase nach meiner Kreuzbandverletzung immer zur Seite stand. Er hat großen Wert darauf gelegt, dass ich den Anschluss zur Mannschaft nicht verliere, und deshalb wollte er, dass ich ihn in der letzten Saison als Co-Trainer unterstütze. In dieser Zeit durfte ich unglaublich viel von ihm lernen und auch selbst Verantwortung übernehmen.

Als er nun zurückgetreten ist, kam der gesamte Vorstand auf mich zu und erklärte mir die Situation. Sie fragten, ob ich mir vorstellen könne, die Aufgabe vorübergehend zu übernehmen, bis eine endgültige Lösung gefunden ist. Für mich war sofort klar: 100 Prozent, ohne Zögern! Es ist eine große Wertschätzung, dass mir der Verein in so einer schwierigen Phase dieses Vertrauen schenkt.

Da ich die Jungs schon lange kenne und ihnen nach meiner Verletzung leider nicht mehr direkt auf dem Platz helfen kann, ist es für mich umso schöner, sie jetzt wenigstens von außen unterstützen zu dürfen. Gerade in dieser Situation möchte ich alles dafür tun, dass wir als Team eng zusammenbleiben und die Arbeit fortsetzen, die wir in den letzten Wochen investiert haben.“

Spielbericht

Also: Spiel eins nach dem Gefühlschaos beim FCR. Schon beim Aufwärmen spürte man den Zusammenhalt in der Mannschaft – gegenseitiges Pushen, Anfeuern, Anspannung.

Daniel Saibert kehrte nach einer Erkältung zurück ins Team. Verzichten musste der FCR jedoch auf Dimitrios Papadopoulos, der sich im Derby den Fuß gebrochen hatte. Die Ausfallzeit ist noch offen – von dieser Stelle gute Besserung! Trotz Verletzung ließ er es sich nicht nehmen, die Mannschaft nach Wülfrath zu begleiten. Ansonsten gab es keine Änderungen in der Startelf.

Bereits in der 4. Minute kam der FCR zur ersten Gelegenheit: Leo Fronia prüfte den Keeper, der stark parierte. In den ersten zehn Minuten war die Partie ausgeglichen, dann aber schlug Wülfrath eiskalt zu. Ebrahim Omayrat durfte aus 20 Metern unbedrängt abziehen – Sonntagsschuss in den Winkel, unhaltbar für Maurice Horn.

Doch der FCR zeigte sich unbeeindruckt und spielte nun groß auf. In der 31. Minute setzte sich Stanislao Apicella stark durch, sein Schuss wurde zunächst zur Ecke geklärt. Doch der zweite Ball landete erneut bei Apicella, der aus zehn Metern flach zum verdienten 1:1 traf – sein erstes Saisontor.

Nur wenige Minuten später ein Kracher von Vittorio di Mari aus 35 Metern: Als Aufsetzer wurde der Ball brandgefährlich, doch der Torwart parierte. Auf der Gegenseite hatte Wülfrath kurz darauf eine gute Gelegenheit, der Ball strich knapp am Tor vorbei. In der 38. Minute dann die Riesenchance für Ramzi Ben Hamada – er war frei durch, zögerte jedoch zu lange. Eine Minute später erneut Apicella, doch sein Schuss wurde wieder zur Ecke abgewehrt.

Auch nach der Pause war der FCR das klar bessere Team. In der 54. Minute Chaos im Strafraum der Gastgeber – der Ball landete bei Ramzi, der jedoch freistehend über das Tor schoss. Nur wenig später ein langer Ball von Niklas Burkhard, Ramzi verlängerte direkt in den Strafraum, doch Leo verpasste knapp. Kurz darauf eine sehenswerte Kombination: Der Ball kam zu Dominik Heinen, der seine starke Leistung mit dem 2:1-Führungstreffer krönte.

Der FCR blieb am Drücker. Wieder probierte es Vittorio aus der Distanz, der Keeper lenkte zur Ecke ab. Dann kam Wülfrath zu einer seltenen Chance: Nach einer Ecke flog der Kopfball knapp über das Tor. In der 66. Minute kam es zur Schlüsselszene: Nach einem Kopftreffer bei Antonio Zupo im Mittelfeld hätte das Spiel eigentlich unterbrochen werden müssen – doch der Schiedsrichter ließ weiterlaufen. Der FCR noch mit den Köpfen bei der Szene, Wülfrath konterte blitzschnell: Pfostenschuss, Nachschuss drin – 2:2. Ein schmeichelhafter Ausgleich.

Danach brachte der FCR Luca Sola, der gleich eine gute Möglichkeit hatte: Aus 40 Metern zog er ab, das Tor war leer – doch der Ball ging knapp vorbei. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Koya Shirahata prüfte den Keeper, auf der Gegenseite parierte Maurice Horn glänzend. Kurz darauf war Schluss.

Fazit

Der FC Remscheid zeigte seine bislang stärkste Saisonleistung – wurde dafür aber nur mit einem Unentschieden belohnt. Aufgrund der Spielanteile und der Vielzahl an Chancen hätte der FCR den Sieg mehr als verdient gehabt.

Das große Manko: die Chancenverwertung. Oft wurde im Strafraum zu kompliziert gespielt, anstatt den direkten Abschluss zu suchen. Dennoch zeigte das Team ein gutes Positionsspiel, viel Leidenschaft und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Mit solchen Auftritten wird der FCR in der Tabelle sicher weiter nach oben klettern.

1. FC Wülfrath – FC Remscheid 2:2

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat, Florian Schikowski, Ryo Matsutaka, Stefan Okkert, Youssef El Boudihi, Athanasios Xiros - Trainer: Joscha Weber

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo (79. Ahmed Al Khalil), Dominik Heinen, Ramzi Ben Hamada (79. Furkan Asut), Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Leonhard Fronia (68. Luka Sola), Stanislao Apicella (72. Andrii Pedchenko) - Trainer: Michele Buscemi

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Ebrahim Omayrat (13.), 1:1 Stanislao Apicella (32.), 1:2 Dominik Heinen (59.), 2:2 Daniel Ivezic (67.)

Am nächsten Sonntag 15 Uhr Spielt der FC Remscheid zu Hause gegen die zweit Vertretung des VfB Hilden. Und der FC Wülfrath reist nach Nettetal zum SC Union die Partie startet um 15:30 Uhr.

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

5.Spieltag

Sonntag 14.09.25

VfB 03 Hilden 2 - TuRU Düsseldorf 1:3

1. FC Wülfrath - FC Remscheid 2:2

ASV Süchteln - VSF Amern 1:1

TVD Velbert - SC Victoria Mennrath 1:2

SC Velbert - SC 1911 Kapellen-Erft 2:1

TSV Solingen - DJK Neuss-Gnadental 3:1

SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal 4:1

FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath 3:0

1. Spvg. Solingen-Wald - DV Solingen 0:4