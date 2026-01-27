Der FC Red Bull Salzburg trifft auf das britische Top-Team

Die Mannschaft des spanischen Trainers Unai Emery spielt bisher eine absolute Top-Saison. So steht Aston Villa nicht nur in der UEFA Europa League auf dem hervorragenden zweiten Platz und damit bereits fix im Achtelfinale dieses Bewerbs. Das Team mit einem geschätzten Marktwert von über 500 Millionen Euro liegt auch in der englischen Premier League weit vorn, ist hinter Arsenal und Manchester City an dritter Stelle.

Die Roten Bullen haben damit ein äußerst schwieriges Match vor der Brust, das einen Sieg im Villa Park in Birmingham erfordert, um noch die rechnerische Möglichkeit zu haben, unter die Top 24 zu rutschen und weiter im Bewerb zu bleiben.



Dazu erklärt Salzburg-Trainer Thomas Letsch: „Für uns war der Sieg gegen Basel enorm wichtig. Jetzt haben wir zumindest die theoretische Möglichkeit, mit einem Erfolg beim Tabellenzweiten der Europa League und Tabellendritten der Premier League etwas zu erreichen. Aber wir wissen auch, dass wir auf Schützenhilfe angewiesen sind und es sein kann, dass neun Punkte nicht genug sein können.“

Joane Gadou blickt dem Duell mit Aston Villa fokussiert entgegen: „Zum Abschluss der Ligaphase wartet noch einmal ein echter Kracher auf uns. Aston Villa ist zwar bereits fix qualifiziert, wird aber alles daransetzen, ganz vorne zu bleiben. Für uns zählt nur, unsere beste Leistung abzurufen und alles zu versuchen, um eine gute Leistung auf den Platz zu bringen.“