Der FC Real Kreuth empfängt den TSV Weyarn

Straffes Programm: Zur dritten Partie in acht Tagen reist die SG Hausham (weiß) nach Brunnthal. Der FC Real Kreuth (rot) empfängt Weyarn zum Derby. – Foto: Max Kalup

Beide Teams stehen unter enormem Druck. Kreuth kämpft um die Meisterschaft, Weyarn um den Klassenerhalt.

Ein straffes Programm haben die Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2 in den letzten drei Wochen der Saison vor sich. Nach dem Auswärtsspiel bei der SG Ascholding/Thanning am Donnerstag reist die SG Hausham am Sonntag nach Brunnthal. Das einzige Landkreis-Duell bestreiten am Samstag der FC Real Kreuth und der TSV Weyarn. Der TSV Otterfing war bereits am Freitag in Bad Tölz zu Gast, das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

SG Ascholding/Thanning – SG Hausham 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Kranz (62./FE) Nach dem Sieg gegen den FC Real Kreuth am vergangenen Wochenende musste sich die SG Hausham am Donnerstag bei der SG Ascholding/Thanning mit 0:1 geschlagen geben. Der goldene Treffer fiel nach einer guten Stunde durch einen verwandelten Foulelfmeter. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten die Partie in der ersten Halbzeit im Griff“, berichtet der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan.

Allerdings agierten die Knappen nach vorne nicht zwingend genug, und so ging es torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel war die Begegnung ausgeglichen, ehe das 1:0 für die Hausherren fiel. Dann machte Ascholding/Thanning hinten dicht und brachte die Führung über die Zeit. „Unter dem Strich wäre mehr drin gewesen“, resümierte Sarbalkan.

FC Rottach-Egern – FF Geretsried Sa., 15 Uhr Eine Reaktion der Mannschaft erwartet Trainer Daniele Reisinger beim Heimspiel des FC Rottach-Egern gegen die Fußballfreunde Geretsried. Seine Mannschaft war in Otterfing mit 0:7 unter die Räder gekommen. Die zahlreichen Ausfälle will man am Birkenmoos nicht als Ausrede gelten lassen. Nun müssen Punkte her, um im Abstiegskampf nicht wieder auf einen Relegationsplatz abzurutschen.

„Jetzt braucht es ein geschlossenes Auftreten, mehr Verantwortung jedes Einzelnen, sich gegen die Situation zu stemmen“, fordert Reisinger. Allerdings wird die Aufgabe gegen Geretsried alles andere als leicht. Die Fußballfreunde sind 2026 noch ungeschlagen, holten 13 Punkte aus den vergangenen fünf Spielen und konnten sich bereits der Abstiegssorgen entledigen. „Wegducken darf jetzt keine Option mehr sein, gefragt sind Einsatz, Selbstkritik und gegenseitige Unterstützung.“

FC Real Kreuth – TSV Weyarn Sa., 15 Uhr Beim Nord-Süd-Duell geht es für beide Mannschaften um Einiges. Die Hausherren vom FC Real Kreuth kämpfen mit Otterfing um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga. Für die Gäste aus Weyarn geht es um den Klassenerhalt.

„Weyarn ist taktisch ein super Team mit einem gefährlichen Sturmduo“, warnt Kreuths Trainer Michael Zieringer. Beim 5:3 im Hinspiel brachten die Klosterdörfler den Königlichen eine von nur drei Saisonniederlagen bei. „Wir spielen endlich wieder daheim, freuen uns nach sechs Auswärtsspielen auf den heimischen Platz und brauchen drei Punkte, um auf Kurs zu bleiben“, sagt Zieringer weiter. „Jetzt gibt es keine Ausreden mehr.“ Bis auf die Langzeitverletzten Anian Schurig und Elias Schmid sind die Hausherren komplett. Franz Huber rückt wieder in die Startelf.

Die Gäste müssen in Kreuth auf Benedikt Hub, Michael Babl, Alexander Fauck und Christoph Schreiner verzichten. „Das Wichtigste ist, dass wir nach dem blutleeren Auftritt in Geretsried eine Reaktion zeigen und alle in den Kopf bekommen, um was es geht. Ich will ein ganz anderes Gesicht von der Mannschaft sehen“, sagt TSV-Trainer Michael Hub, der sein Team keinesfalls chancenlos sieht. „Kreuth steht nach der Niederlage in Hausham genauso unter Druck. Für beide Mannschaften geht es um viel, ich erwarte einen heißen Tanz.“

TSV Brunnthal – SG Hausham So., 14 Uhr Drei Tage nach dem Nachholspiel in Thanning geht es für die SG Hausham beim TSV Brunnthal weiter. Die Hausherren liegen im Klassement einen Zähler vor den Knappen, entsprechend darf man ein Duell auf Augenhöhe erwarten. Die SG wird alles daran setzen, zu punkten, um ihr Polster auf die Abstiegszone aufrechtzuerhalten oder sogar auszubauen.

Verstärkung erhält sie von den Rückkehrern Andrea Manzotti und Leon Cirko, Felix Baumgartner fehlt dafür privat. „Nach drei intensiven Spielen in acht Tagen peilen wir einen Punkt in Brunnthal an. Ob die Belastung sitzt, zeigt sich auf dem Platz“, sagt Haushams Sportlicher Leiter Ender Sarbalkan.

DJK Darching – Gaißach/Wackersb. So., 14 Uhr Auf die DJK Darching wartet nach der 0:2-Pleite in Geretsried das Heimspiel gegen den Tabellendritten SG Gaißach/Wackersberg. „Bei uns ist jedes Spiel ein Endspiel. Wir müssen die Trainingsintensität jetzt verringern, weil wir immer zwei Spiele pro Woche haben“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. „Ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, und das Spiel bei FF hat den guten Zustand der Mannschaft bestätigt.“ Personell gehen die Hausherren unverändert in die Partie. „Gegen meinen langjährigen Freund Tarkan Demir (Trainer der SG; Anm. d. Red.) waren es immer heiße Spiele.“