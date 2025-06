Der FC Radolfzell deklassiert den Spitzenreiter FC Pfaffenweiler

Auch am Tabellenende kommt es am 30. und letzten Spieltag der Saison zu einem absoluten Endspiel im direkten Aufeinandertreffen. Dann trifft die DJK Donaueschingen auf die SG Dettingen/Dingelsdorf und die Mannschaft von Benjamin Gallmann kann sich mit einem Sieg am letzten Spieltag tatsächlich aus eigener Kraft noch retten.

Nahezu die gesamte Rückrunde verbrachte die DJK Donaueschingen als Tabellenletzter. Dank einer guten Serie im letzten Saisondrittel und des 4:0 beim Hegauer FV am Samstag ist nun der Klassenerhalt plötzlich wieder greifbar. Während der SG Dettingen/Dingelsdorf am letzten Spieltag aber ein Remis in Donaueschingen reicht, muss die DJK Donaueschingen gewinnen, um auf einen sicheren Nicht-Abstiegsplatz zu klettern.