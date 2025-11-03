Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Jürgen Rudigier
Der FC Pfaffenweiler festigt seine Spitzenposition in der Landesliga
Die Erfolgsgeschichte des Fußball-Landesligisten FC Pfaffenweiler geht weiter. Nach einem 3:2-Sieg gegen den Hegauer FV führt die Elf von Jonas Schwer die Liga nun mit vier Zählern Vorsprung an.
Der FC Pfaffenweiler bleibt Spitzenreiter in der Landesliga, Staffel III. Wenige Tage nach dem 1:1 im Topspiel gegen den SC Konstanz-Wollmatingen behauptete sich die Mannschaft um Spielertrainer Jonas Schwer auch gegen das bisherige Überraschungsteam der Saison, den Hegauer FV. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.