– Foto: Jürgen Rudigier

Der FC Pfaffenweiler festigt seine Spitzenposition in der Landesliga

Nach einem 3:2-Sieg gegen den Hegauer FV führt die Elf von Jonas Schwer die Liga nun mit vier Zählern Vorsprung an.

Pfaffenweil.

Die Erfolgsgeschichte des Fußball-Landesligisten FC Pfaffenweiler geht weiter. Nach einem 3:2-Sieg gegen den Hegauer FV führt die Elf von Jonas Schwer die Liga nun mit vier Zählern Vorsprung an.

Der FC Pfaffenweiler bleibt Spitzenreiter in der Landesliga, Staffel III. Wenige Tage nach dem 1:1 im Topspiel gegen den SC Konstanz-Wollmatingen behauptete sich die Mannschaft um Spielertrainer Jonas Schwer auch gegen das bisherige Überraschungsteam der Saison, den Hegauer FV. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Lukas Karrer (BZ)Autor