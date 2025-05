Der FC Pfäffikon will die Spitzenteams weiterhin «nervös machen»

Dank konstanten Leistungen hat sich der FC Pfäffikon im Rennen um den Aufstieg in die 2. Liga in eine gute Position gebracht. Trainer Kurt Kobel weiss wie man aufsteigt. Vom Aufstieg spricht er aber bewusst noch nicht.

In der Rückrunde haben die Pfäffiker jedes Spiel für sich entschieden – darunter auch der enorm wichtige Auftaktsieg gegen Rüti (3:2) und das 2:0 im Derby gegen Wetzikon . Damit hat der FCP nur noch einen Punkt Rückstand auf den FC Wald, der die Tabelle nach wie vor anführt .

Die 3. Liga, Gruppe 6 ist weiterhin ungemein spannend. Weil Leader und Wintermeister Wald schwächelt, hat die Konkurrenz aufgeholt. Gute Karten hat aktuell der FC Pfäffikon, der von allen Spitzenteams dieser Gruppe derzeit am Besten in Form zu sein scheint.

Viele sahen in Pfäffikon schon vor Beginn der Meisterschaft einen der Mitfavoriten auf den Aufstieg in dieser Gruppe. Das ist nun nach den jüngsten Resultaten nicht anders.

Trainer Kurt Kobel will den Ball aber flach halten. Er spricht von einer weiterhin sehr ausgeglichenen Gruppe. «Unser Ziel ist es, die Spitzenteams etwas nervös zu machen.»

Der Trainer nennt auch den Grund, weshalb er aktuell noch zur Vorsicht mahnt. «In der Entwicklung hinken wir den Spitzenteams momentanen noch hinterher – genau daran wollen wir arbeiten. Wir möchten als Mannschaft weiter zusammenwachsen, unsere Konstanz steigern und in jedem Spiel mit Überzeugung und klarer Haltung auftreten.»

Zudem empfängt der FCP alle verbleibenden Spitzenteams noch daheim auf dem Barzloo – ein klarer Vorteil. «Zuhause fühlen wir uns wohl, das Umfeld ist vertraut, und die Unterstützung unserer Fans kann gerade in engen Partien den entscheidenden Unterschied ausmachen», sagt Kobel. «Gleichzeitig wissen wir: Heimspiele gewinnt man nicht auf dem Papier, sondern mit Leistung auf dem Platz – und dafür müssen wir in jedem Spiel bereit sein.»

Schon drei Mal aufgestiegen

Der Trainer des FCP weiss haargenau, wie man von der 3. Liga in die 2. Liga aufsteigt. Drei Mal ist Kurt Kobel dies mit einer Mannschaft schon gelungen: Zwei Mal mit dem FC Männedorf (2015, 2017) und einmal mit dem FC Meilen (2021).

Der FC Pfäffikon hat also definitiv einen Aufstiegstrainer, der weiss, wie es mit dem Aufstieg klappt. Für Pfäffikon wäre der Aufstieg eine Rückkehr nach einigen Jahren. Zuletzt spielte Pfäffikon in der Saison 2014/2015 in der 2. Liga.

Vielleicht mit ein Grund für die momentan noch vorsichtige Zielsetzung beim FCP ist der Umbau, den das Pfäffiker Fanionteam jüngst durchlebte. Unter anderem ging auch Steven Fenner, der Torschütze vom Dienst weg (zu Greifensee). «Natürlich ist es nie einfach, wenn bewährte Leistungsträger den Verein verlassen», sagt Kurt Kobel.

«Wir haben bewusst auf Breite und Entwicklung gesetzt. Einige junge Spieler haben grosse Fortschritte gemacht, andere mussten in neue Rollen hineinwachsen – und haben diese Herausforderung gut angenommen.» Insgesamt ist man beim Pfäffiker Staff zufrieden, wie dieser Umbruch verlaufen ist. «Wir wissen aber, dass der Weg noch lange nicht zu Ende ist», so Kobel.

Vertrag verlängert

Diesen Weg gehen die Verantwortlichen des FC Pfäffikon weiterhin zusammen mit dem bewährten Trainerstaff. Kürzlich hat der Verein den Vertrag mit Cheftrainer Kurt Kobel und mit dem langjährigen Staff vorzeitig verlängert. Auch Assistenztrainer Zoran «Zoki» Hrkalovic sowie Teambetreuer und Masseur Seraphin «Sera» Friederich haben für die kommende Saison zugesagt. Damit will der FCP die Kontinuität sicherstellen. Dies scheint bei den Zürcher Oberländern bisweilen gut zu funktionieren.

Kurt Kobel spricht von einem «sehr engagierten und unterstützenden Umfeld» in Pfäffikon. «Das schafft Vertrauen und bildet die Grundlage für kontinuierliche und zielgerichtete Arbeit. Jeder Verein habe seine eigene DNA, und sich darauf einzulassen sei immer spannend. «Diese Anpassung fordert mich nicht nur in der Arbeit mit der Mannschaft, sondern auch in der gesamten Herangehensweise als Trainer.»

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich