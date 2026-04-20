Der FC Oberstdorf zieht gleich Kreisligist gewinnt bei der SG Betzigau/Wildpoldsried +++ Seeger melden mit Sieg gegen den TSV Kottern II Ambitionen an +++ Nächste Schlapppe für Türksport Kempten von red · Heute, 15:07 Uhr · 0 Leser

Nico Klement (rechts) hatte zwar mit der Betzigau/Wildpoldsried die Lufthoheit, die 0:1-Niederlage gegen den FC Oberstdorf konnte er nicht verhindern. – Foto: Helmut Betz

Dank eines späten Treffers setzte sich der FC Oberstdorf mit 1:0 bei der SG Betzigau/Wildpoldsried durch und ist damit punktgleich mit dem TSV Kottern II an der Tabellenspitze. Wobei die Oberstdorfer noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Kottern verlor beim TSV Seeg-Hopferau-Eisenau, der damit selbst wieder dick im Aufstiegsrennen ist. Dagegen gehen für Türksport Kempten langsam die Lichter aus, beim FC Füssen gab es mit 0:8 die nächste Schlappe. Damit kommt Türksport schon auf 92 Gegentore.

Der FC Oberstdorf gewann bei der SG Betzigau/Wildpoldsried mit 1:0. In einer lange ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst kurz vor Schluss: Christian Lingg traf in der 89. Minute per Kopf nach Flanke von Markus Sichler.

Schiedsrichter: Fabian Härle (Germaringen) - Zuschauer: 150

Im Starzlachauenstadion setzte sich der SC Untrasried mit 3:1 beim SSV Wertach durch. Nach torloser erster Hälfte brachte Tobias Kopf den SCU in der 57. Minute in Führung, nachdem er nach Ballgewinn im Mittelfeld mustergültig von Samuel Prinz bedient worden war. Thomas Brutscher erhöhte in der 71. Minute im Anschluss an eine Ecke auf 2:0. Wertach verkürzte zwar durch Marius Führer (82.), Dennis Diepolder stellte nach erneuter Vorarbeit von Prinz in der 88. Minute den Endstand her.

Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 100

Im Offino-Stadion entschied der VfB Durach II das Duell gegen den FC Blonhofen mit 1:0 für sich. Timo Hössl erzielte bereits in der 12. Minute nach Vorarbeit von Lukas Holderied das Tor des Tages.

Schiedsrichter: Ingo Grieser (Immenried) - Zuschauer: 80





Ohne Treffer trennten sich der SV Mauerstetten und der TSV Obergünzburg. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0.

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 70

Ein turbulentes Duell lieferten sich der BSK Olympia Neugablonz und der TSV Buching/Trauchgau. Am Ende stand es im Waldstadion 2:2. Alessandro Mulas (24.) und Denis Hoxhaj (46.) brachten die Neugablonzer in Führung. Doch binnen weniger Minuten glichen die Gäste aus: Simon Straubinger traf per Kopf (59.), ein Eigentor von Eraldo Stafa sorgte nur eine Minute später für den Endstand.

Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 70

Groß war der Jubel beim TSV Seeg-Hopferau-Seeg nach dem 3:2-Sieg gegen den TSV Kottern II. – Foto: Daniel Melzer

In einer torreichen Begegnung gewann der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg mit 3:2 gegen den Tabellenführer TSV Kottern II. Nach früher Führung der Bayernliga-Reserve durch Güner Atakan (6.) glich Matthias Gast per Elfmeter aus (17.). Giuseppe Savoca brachte Kottern erneut in Front (63.), doch Gast per Elfmeter (78.) sowie Alexander Melzer mit einem direkt verwandelten Eckball (83.) sicherten den Heimsieg.

Schiedsrichter: Dennis Küttner (Bad Wörishofen/Kirchdorf) - Zuschauer: 140

Der FC Füssen dominierte die Partie gegen den FC Türksport Kempten deutlich und gewann mit 8:0. Richard Wilde ragte mit drei Treffern heraus (24., 45., 46.), nachdem Philipp Meisinger den Torreigen eröffnet hatte (12.). Auch Michael Knarr und Samed Ergin trugen sich sich im zweiten Abschnitt jeweils doppelt in die Torschützenliste ein.

Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 100