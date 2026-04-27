Der FC Oberstdorf patzt, Seeg ist wieder dran Spitzenduo der Kreisliga trennt nur ein Punkt +++ Betzigau springt über den Strich +++ Türksport Kempten macht die 100 voll von red · Heute, 20:32 Uhr · 0 Leser

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg lässt beim Sieg in Buching die Muskeln spielen. – Foto: Daniel Melzer

Der FC Oberstdorf bleibt zwar an der Tabellenspitze der Allgäuer Kriesliga Süd, allerdings ist der Vorsprung auf den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg wieder auf einen Zähler geschrumpft. Im Abstiegskampf landete die SG Betzigau/Wildpoldsried einen kleinen Befreiungsschlag und kletterte duch den Erfolg beim TSV Buching/Trauchgau über den Strich. Schlusslicht Türksport Kempten steht unmittelbar vor dem Abstieg - und hat beim 1:6 gegen den FC Rettenberg auch das 100. Gegentor kassiert.

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg gewann beim TSV Buching/Trauchgau mit 2:0. Christoph Willer die Seeger in der 41. Minute nach Vorlage von Alexander Melzer in Führung. Nach der Pause erhöhte Lukas Klemmer mit einem sehenswerten Distanzschuss auf Vorlagevon Matthias Gast und sicherte seinem Team die drei Punkte.

Schiedsrichter: Fabian Härle (Germaringen) - Zuschauer: 234

Im Waldstadion drehte der BSK Olympia Neugablonz ein intensives Spiel gegen den SV Mauerstetten und gewann noch mit 3:2. Markus Kees brachte den SVM in der 33. Minute in Führung, Leon Scheske erhöhte kurz nach der Pause (52.). Doch Neugablonz zeigte Moral: Benjamin Maier verkürzte (57.), Alessandro Mulas glich aus (64.). Denis Hoxhaj sorgte schließlich in der 72. Minute nach Vorarbeit von Maier für den umjubelten Siegtreffer.

Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 160

Der FC Füssen setzte sich beim TSV Kottern II mit 2:1 durch. Emirhan Catalkaya traf bereits in der 8. Minute zur Führung (Vorlage: Richard Wilde). Nach einer Roten Karte gegen Ethan Crane (60.) glich Efe Özcan für die dezimierte Bayernliga-Reserve per Elfmeter aus (62.). In der Schlussphase entschied Samed Ergin die Partie für Füssen (79.), die Vorarbeit kam von Julius Küpker.

Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 130

Dramatik pur beim Überraschungserfolg des TSV Obergünzburg im Oybele-Stadion! Der FC Oberstdorf startete furios und ging bereits in der 2. Minute durch Marcel Adelhard in Führung. Doch nur wenig später der Rückschlag: Gelb-Rot für Adelhard (33.). In Unterzahl kämpfte der Spitzenreiter leidenschaftlich, doch Obergünzburg nutzte seine Chance: Dominik Heinold glich spät aus (76.). Und dann die bittere Pointe für Oberstdorf – in der Nachspielzeit traf Andreas Hanslick zum 2:1 (90.+3).

Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 100

Blonhofens Keeper Wolfgang Ried schnappt sich den Ball vor Betzigaus Jonas Tögel, die Heimniederlage konnte er allerdings nicht verhindern. – Foto: Helmut Betz

Die SG Betzigau/Wildpoldsried gewann beim FC Blonhofen mit 2:0. Nico Klement brachte die SG kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Hörmann und sorgte damit für die Entscheidung (65.).

Schiedsrichter: Vincent Kleß (Woringen) - Zuschauer: 111

Der SC Untrasried und der VfB Durach II trennten sich 2:2. Lukas Holderied brachte den VfB in der 39. Minute nach Vorlage von Markus Settele in Führung. Tobias Brändle glich kurz vor der Pause per Kopf nach Ecke von Alexander Wiest aus (45.). Nach dem erneuten Duracher Führungstreffer von Holderied (51.) stellte Alexander Gropper in der 68. Minute nach einem Abwehrfehler den Endstand her.

Schiedsrichterin: Sarah Wörle (Lamerdingen) - Zuschauer: 90

Die SG Oberstaufen/Stiefenhofen gewann im Felsenstadion mit 1:0 gegen den SSV Wertach. Marcel Fink erzielte bereits in der fünften Minute nach Flanke von Lukas Freidl das entscheidende Tor. In der hitzigen Schlussphase sah Oberstaufens Felix Heim die Rote Karte (90.), der Wertacher Nico Urban musste wenig später mit Gelb-Rot vom Platz (90.+5).

Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 100