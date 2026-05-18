Der FC Oberstdorf macht sein Meisterstück

So sehen Meister aus: Der FC Oberstdorf ist in der Kreisliga Süd das Maß aller Dinge. – Foto: Joel Niedermeier

Platz eins ist vergeben. Mit dem 3:1-Sieg bei der SG Oberstaufen/Stiefenhofen hat der FC Oberstdorf die Meisterschaft in der Allgäuer Kreisliga Süd eingetütet und kehrt zwölf Monate nach dem Abstieg umgehend in die Bezirksliga zurück. Spannend bleibt das Rennen um die Vizemeisterschaft, der TSV Kottern II und der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg biegen punktgleich auf die Zielgerade ein. Ein Rekordergebnis feierte der TSV Obergünzburg mit dem 14:1 beim Absteiger Türksport Kempten.

Drei Strafstöße gab es bei der 1:3-Niederlage der SG Oberstaufen/Stiefenhofen gegen den neuen Meister FC Oberstdorf. Marco Bonauer brachte den FCO zunächst per Foulelfmeter in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lukas Freidl – ebenfalls vom Punkt – stellte Bonauer mit seinem zweiten Elfmeter-Tor die Weichen erneut auf Sieg. Benedikt Eder sorgte in der Schlussminute für den 3:1-Endstand zugunsten der Oberstdorfer.

Schiedsrichter: Michael Spieß - Zuschauer: 150

Der FC Füssen und der SV Mauerstetten trennten sich mit 1:1. Michael Knarr brachte den FCF in der 24. Minute in Führung, ehe Leon Scheske nach der Pause den verdienten Ausgleich erzielte. Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken ein ausgeglichenes Duell.

Schiedsrichter: Andreas Rieger (Ettenkirch) - Zuschauer: 85

Spektakulär verlief die erste Halbzeit zwischen dem SC Untrasried und dem FC Blonhofen. Alexander Gropper brachte Untrasried zunächst in Führung, doch Blonhofen antwortete eindrucksvoll: Christian Schmid, Julian Bauer und Matthias Kuisel drehten die Partie noch vor der Pause komplett. Im zweiten Durchgang verwaltete der FCB seinen Vorsprung clever und sicherte sich den 3:1-Auswärtssieg.

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 150

Für ein außergewöhnliches Ergebnis des Spieltags sorgte der TSV Obergünzburg mit einem furiosen 14:1-Auswärtssieg beim FC Türksport Kempten. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit 7:0 vorne. Andreas Hanslick ragte mit fünf Treffern heraus, dazu trafen Fabian Beck, Tom Hummel und Marco Brussmann jeweils doppelt. Die weiteren Obergünzburger Tore steuerten Benjamin Dorn, Nikola Cvetic und Dominik Heinold per Elfmeter bei. Der Treffer von Dogus Kaygusuz zum zwischenzeitlichen 1:8 blieb für Türksport lediglich Ergebniskosmetik.

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 85





Torwart Jan Schmid beim 2:0-Sieg des TSV Kottern II gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried nicht zu überwinden. – Foto: Helmut Betz

Der TSV Kottern II behauptete sich mit 2:0 gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried auf dem zweiten Platz. Martin Lekaj traf bereits in der Anfangsphase zur Führung. Die SG hielt lange dagegen, ehe Matthias Hoffmann in der Schlussminute alles klar machte.

Schiedsrichter: Adrian Dobler (Leutkirch) - Zuschauer: 122

Ein echtes Offensivspektakel bekamen die Fans beim 3:3 zwischen dem TSV Buching/Trauchgau und dem VfB Durach II zu sehen. Nach frühem 0:2-Rückstand durch die Tore von Lukas Holderied un Philipp Mayr drehten die Buchinger die Partie zunächst, Simon Straubinger, Lukas Hoschka und Fabian Trakies sorgten für den 3:2-Vorsprung. Doch Durach blieb stets im Spiel. Lukas Holderied sicherte dem VfB mit seinem zweiten Treffer in der 71. Minute letztlich einen verdienten Punktgewinn.

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 101

Der BSK Olympia Neugablonz feierte gegen den SSV Wertach einen deutlichen 5:1-Erfolg. Benjamin Maier brachte den BSK früh in Führung und legte per Foulelfmeter das 2:0 (21.) nach. Efe Kiran entschied die Partie mit einem Doppelpack zum 4:0 bereits nach 26 Minuten praktisch frühzeitig. Wertach verkürzte durch Marco Dieng zwar noch vor der Pause, doch Denis Hoxhaj setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt zum 5:1. Obwohl Neugablonz da schon auf Can Balcioglu verzichten musste, der Gelb-Rot geshen hatte (73.).

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 60