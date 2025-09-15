Buchings Keeper Michael Filser war beim 1:0-Sieg gegen Neugablonz nicht zu überwinden. – Foto: Stefan Günter

Der FC Oberstdorf ist auf Kurs Bezirksliga-Absteiger schlägt die SG Betzigau/Wildpoldsried und führt die Kreisliga Süd an +++ Kotterns Zweite lässt Seeg im Verfolgerduell keine Chance +++ Türksport Kempten überrascht Verlinkte Inhalte KL Allgäu Süd Rettenberg Oberstdorf TSV Kottern II VfB Durach II + 12 weitere

Am Ende der englischen Woche hat sich der FC Oberstdorf alleine an die Tabellenspitze der Allgäuer Kreisliga Süd gesetzt. Auch die SG Betzigau/Wildpoldsried konnte dem Bezirksliga-Absteiger nicht das Wasser reichen. Den ersten Saisonsieg landete Türksport Kempten beim 3:0 gegen den FC Füssen.



Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 100 Ein spannendes Duell entschied der TSV Buching/Trauchgau gegen den BSK Olympia Neugablonz mit 1:0 für sich. Dabei fiel das einzige Tor der Partie in der 32. Minute durch Simon Straubinger. Die Neugablonzer Angriffsbemühungen wurde ab der 63. Minute erschwert, weil Marco Schmitt eine Zeitstrafe absitzen musste. Kurz vor dem Ende, in der 88. Minute, sah Buchings Sebastian Mathe noch die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 150 Der SSV Wertach verließ durch den 1:0-Erfolg beim SC Untrasried die Abstiegszone. Das Spiel war lange Zeit offen, in der 68. Minute erarbeitete sich Wertach den entscheidenden Vorteil. Martin Neuhauser erzielte nach einer Vorlage von Tom Manthey das einzige Tor des Spiels.Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 150 Durch ein spätes Gegentor verließ der FC Blonhofen den Platz noch als Verlierer, während sich der VfB Durach über einen 3:2-Sieg freute. Leopold Reißle brachte Durach in der 13. Minute in Führung. Nach der Halbzeit drehten Andreas Wetzler (46.) und Manuel Schwarz (52.) das Spiel zugunsten des FC Blonhofen. Doch die Duracher hatten den längeren Atem. Leopold Reißle glich in der 64. Minute aus, ehe Timo Hössl mit seinem Treffer in der 88. Minute den VfB-Sieg sicherte.Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 100 Der FC Oberstdorf unterstrich seine gute Form mit einem ungefährdeten 4:1-Sieg gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried. Valentin Lechleiter eröffnete in der 10. Minute den Torreigen mit einem erfolgreichen Abschluss nach Vorarbeit von Benedikt Eder. Eder selbst erhöhte in der 52. Minute auf 2:0, nachdem Luca Rief ihn freigespielt hatte. Nur zwei Minuten später traf Jonas Schefter auf Zuspiel von Lechleiter zum 3:0. Schefter schnürte seinen Doppelpack in der 58. Minute und stellte auf 4:0. Die SG kam nur noch durch Nico Klement in der 78. Minute zum Ehrentreffer.Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 160 Der TSV Obergünzburg steckte auch einen zweimaligen Rückstand weg und besiegte den SV Mauerstetten mit 5:2. Zunächst war der SVM am Drücker. Maximilian Kraus brachte sein Team in der 18. Minute in Führung, nachdem er einen präzisen Pass von Moritz Streit verwertete. Obergünzburg antwortete in der 32. Minute durch Andreas Hanslick, der nach einem Ballgewinn von Dominik Heinold ins lange Eck traf. Nach der Halbzeit sorgte Moritz Streit für Mauerstettens zweite Führung. Dann aber drehte Obergünzburg auf. Erst glich Fatih Togan (63.) aus. In der Schlussphase avancierte Hanslick mit zwei weiteren Treffern (82., 87.) zum Matchwinner, bevor Felix Rauscher in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 160



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 110 Das Verfolgerduell gewann der TSV Kottern II überraschend deutlich mit 5:0 gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Martin Lekaj eröffnete das Schützenfest in der 34. Minute nach einer präzisen Vorlage von Martin Dausch. Nur sechs Minuten später erhöhte Ethan Crane auf 2:0, nachdem Luca Mader ihn bedient hatte. Nach der Pause legte Giuseppe Savoca in der 46. Minute nach, als er Sven Kopp mustergültig bedient worden war. Kopp selbst traf dann in der 51. und 66. Minute - nach Vorlagen von Savoca und Crane. Seeg konnte nichts dagegen setzen und verlor in der 82. Minute Christoph Pracht mit einer gelb-roten Karte.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 110



Schiedsrichter: Hubert Löser (Hurlach) - Zuschauer: 120 Der FC Türksport Kempten hat das Siegen nicht verlernt und bezwang den FC Füssen mit 3:0. Nikola Cvetic schockte den FCF bereits in der 3. Minute mit einem verwandelten Elfmeter. Dogus Kaygusuz erhöhte in der 34. Minute auf 2:0, bevor Cvetic in der 77. Minute erneut vom Punkt erfolgreich war.Schiedsrichter: Hubert Löser (Hurlach) - Zuschauer: 120

Die SG Oberstaufen/Stiefenhofen ist durch das 0:3 gegen den FC Rettenberg ans Tabellenende gerutscht. Bereits in der 3. Minute nahm das Unheil seinen Lauf, Moritz Frisch brachte nach Vorlage von Jonas Reitemann Rettenberg in Führung. Nach der Halbzeit erhöhte Quirin Schweiger in der 47. Minute auf 0:2. Moritz Frisch setzte mit seinem zweiten Tor in der 64. Minute, nach Vorarbeit von Tobias Fleischer, den Schlusspunkt.

