Der FC Neustadt will eine weitere Zittersaison vermeiden

0:4 verloren und dennoch nicht unzufrieden: Wer Tobias Gutscher im Nachgang an das Pokal-Aus am Mittwochabend im Jahn-Stadion erlebte, der hatte nicht das Gefühl, dass der neue Trainer des FC Neustadt mit seiner Mannschaft gerade eine empfindliche Niederlage hatte hinnehmen müssen. "Mir hat einiges gefallen", so Gutscher. Die Art wie seine Mannschaft verteidigte, phasenweise gelang es, sich gegen den Oberligisten Türkischer SV Singen zu befreien, und auch die Mentalität der gesamten Truppe stimmte – mal wieder.

Zusammenhalt ist Trumpf, das gilt auch für die kommende Saison der Hochschwarzwälder. Zuletzt hatten sich die Blau-Weißen gleich mehrfach tapfer und letztlich auch stets erfolgreich gegen den Abstieg aus der Landesliga gestemmt. Das soll auch in dieser Saison gelingen und darum wird es auch primär gehen. Die Favoriten auf vordere Plätze sind andere, allen voran der FC Radolfzell und der VfR Stockach. Aus dem Schwarzwald sind in der Landesliga, Staffel III, neben den Neustädtern der SC Aasen, der FC Königsfeld, der FV Möhringen und der FC Pfaffenweiler vertreten. Es gilt weiter, sich gegen die Vorherrschaft der Teams aus dem Bodenseekreis zu wehren. Die Wettbewerbsbedingungen sind nicht die selben, davon können die Neustädter ein Lied singen.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.