Allgemeines
Durchhalten, es ist noch nichts verloren: FCN-Trainer Tobias Gutscher
Durchhalten, es ist noch nichts verloren: FCN-Trainer Tobias Gutscher – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt will die Rote Laterne abgeben

Alle guten Dinge sind fünf? Der FC Neustadt will am fünften Spieltag der Fußball-Landesliga erstmals punkten.

Es geht am Sonntag (15 Uhr) zum starken Aufsteiger SV Denkingen.

Vier Punkte hat der SV Denkingen bisher gesammelt und damit vier mehr als der FC Neustadt. "Das ist eine gute Mannschaft, gerade Connor Mitchell ist zu beachten", so FCN-Co-Trainer Fabian Gamp.

Aufrufe: 011.9.2025, 20:39 Uhr
Lukas Karrer (BZ)Autor