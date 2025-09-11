Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Durchhalten, es ist noch nichts verloren: FCN-Trainer Tobias Gutscher – Foto: Wolfgang Scheu
Der FC Neustadt will die Rote Laterne abgeben
Alle guten Dinge sind fünf? Der FC Neustadt will am fünften Spieltag der Fußball-Landesliga erstmals punkten.