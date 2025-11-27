Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Neustädter Kicker (in Blau) werden sich gegen die Spvgg. F.A.L. in jeden Zweikampf schmeißen (müssen). – Foto: Wolfgang Scheu
Der FC Neustadt will bereit sein, egal, was kommt
Noch liegen fünf Zentimeter Schnee auf dem Kunstrasen.
Der FC Neustadt hat am Samstag, 14.30 Uhr, in der Fußball-Landesliga die Spvgg. F.A.L. zu Gast. Ob gespielt werden kann, steht in den Sternen. Noch liegen fünf Zentimeter Schnee auf dem Kunstrasen.
Sie sind es gewohnt, die Fußballer im Hochschwarzwald. Auch wenn die Winter wärmer und schneeärmer sind als in der Vergangenheit, reicht die Kraft der kalten Jahreszeit immer noch, um die Spielpläne durcheinanderzuwirbeln. Bereits am vergangenen Wochenende ging im Hochschwarzwald (fast) nichts, und auch jetzt muss man von einem nicht reibungslos ablaufenden Programm ausgehen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.