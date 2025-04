Der FC Neustadt verschenkt in Königsfeld den Sieg

Wie schön wäre dieser Sieg doch für den FC Neustadt gewesen. Und vor allem: wie wichtig. Die Mannschaft von Trainer Sascha Waldvogel hielt alle Trümpfe in der Hand, aber am Ende reichte es nur zu einem 2:2. Zu wenig, wenn man sich den Spielverlauf ansieht. Allerdings mussten die Schwarzwälder am Ende sogar noch zufrieden sein, nicht ganz ohne Ertrag die Heimreise antreten zu müssen, denn in den letzten Minuten hätte es sogar eine Niederlage geben können. Doch da hielt Torhüter Manuel Werner mit zwei Großtaten zumindest den einen Zähler fest.

Es lief zunächst wie geschmiert für die Neustädter, die mit ihrer Galligkeit Königsfeld nicht zur Entfaltung kommen ließen. "Wir waren in der ersten Hälfte giftiger und die bessere Mannschaft", lobte Sascha Waldvogel sein Team, das bei einem frühen Pfostenschuss Pech hatte. Besser funktionierte es in der 19. Minute, als die Neustädter über Janis Haasler schnell nach vorn spielten. Der Ball landete schließlich bei Steffen Rohrer, dessen Schuss noch abgewehrt wurde, doch den Abpraller veredelte der aufmerksame Marvin Waldvogel zur Führung.

