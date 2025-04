Der FC Neustadt tritt in der Landesliga am Samstag im Abstiegskampf an

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da wurde der FC Königsfeld im sicheren Mittelfeld verortet. Doch in den vergangenen Wochen stimmten die Ergebnisse nicht mehr, mit 26 Punkten steht die Mannschaft von Trainer Patrick Fossé auf dem elften Platz. Als 14. hat der FC Neustadt bisher 20 Zähler eingefahren und nimmt damit einen potenziellen Abstiegsrang ein. So weit ist es bei den Hausherren noch nicht, doch die Gefahrenzone rückte zuletzt immer näher. Sollte der FCN gewinnen, dann dürften die Alarmglocken in Königsfeld deutlich zu vernehmen sein.

Die würden wie frühlingshaftes Vogelzwitschern in den Ohren von Sascha Waldvogel klingen, wenngleich ihm die Sorgen des Gegners nach eigener Aussage "Wurst" sind. Der Neustädter Coach hat mit den Nöten seines Teams genug zu tun. In den noch ausstehenden sieben Partien will er punkten, so oft und so satt wie nur möglich. Bis zu vier Absteiger sind möglich, "es könnte aber auch nur einer sein", so Waldvogel. Daher will er sich nicht lange mit dem Blick auf die Tabelle aufhalten, es geht um jedes (noch so kleine) Erfolgserlebnis, um sich am Ende erneut ein weiteres Jahr in der Landesliga zu sichern.

