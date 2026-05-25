 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Der FC Neustadt steigt aus der Landesliga ab

Torhüter Manuel Werner überragend

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Nicht nur für Neustadts Spieler Ricardo da Silva Marques war dieses Spiel gegen den SC Gottmadingen-Bietingen eine schmerzhafte Erfahrung.
Nicht nur für Neustadts Spieler Ricardo da Silva Marques war dieses Spiel gegen den SC Gottmadingen-Bietingen eine schmerzhafte Erfahrung. – Foto: Wolfgang Scheu

Verlinkte Inhalte

LL Südbaden - 3
Neustadt

Die Hochschwarzwälder verlieren in der Fußball-Landesliga ihr Heimspiel gegen den SC Gottmadingen-Bietingen mit 1:2 und steigen in die Bezirksliga ab. Trainer Fabian Gamp hört auf.

Wird es ein letztes Mal "Hells Bells" von AC/DC vor einem Landesliga-Spiel im Jahnstadion zu hören geben? Diese Frage wartete am Montagnachmittag auf eine Antwort. Mit der Einstellung, dies müsse selbstverständlich noch lange der Fall sein, gingen die Neustädter in diese Partie. Die Hausherren begannen auf dem Rasenplatz griffig und drängten den SC Gottmadingen-Bietingen in deren Hälfte. Nach einer Flanke von links keimte erstmals etwas Gefahr auf, doch der Kopfball konnte nicht mehr richtig platziert werden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.