Der FC Neustadt steigt aus der Landesliga ab

Nicht nur für Neustadts Spieler Ricardo da Silva Marques war dieses Spiel gegen den SC Gottmadingen-Bietingen eine schmerzhafte Erfahrung. – Foto: Wolfgang Scheu

Wird es ein letztes Mal "Hells Bells" von AC/DC vor einem Landesliga-Spiel im Jahnstadion zu hören geben? Diese Frage wartete am Montagnachmittag auf eine Antwort. Mit der Einstellung, dies müsse selbstverständlich noch lange der Fall sein, gingen die Neustädter in diese Partie. Die Hausherren begannen auf dem Rasenplatz griffig und drängten den SC Gottmadingen-Bietingen in deren Hälfte. Nach einer Flanke von links keimte erstmals etwas Gefahr auf, doch der Kopfball konnte nicht mehr richtig platziert werden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.