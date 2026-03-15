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Der FC Neustadt spielt gut, vergibt viele Chancen und verliert erneut
Der FC Neustadt verliert in der Fußball-Landesliga zwar auch beim SV Aasen mit 0:2, zeigt sich dabei allerdings deutlich verbessert.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 21:42 Uhr · 0 Leser
Gut gespielt und doch verloren: Tom Rommler musste mit dem FC Neustadt in dieser Saison schon viele Enttäuschungen hinnehmen. – Foto: Wolfgang Scheu
"Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen." In diesem Satz von Fabian Gamp steckt alles, was das Spiel zwischen seinem FC Neustadt und dem SV Aasen ausmachte. Auf der einen Seite ist die Enttäuschung des Trainers herauszuhören, weil sein Team nach dem Schlusspfiff einmal mehr mit leeren Händen dastand. Andererseits klingt eine gewisse Zufriedenheit durch, es einem Gegner so richtig schwer gemacht zu haben, der sich in ganz anderen Tabellenregionen befindet.