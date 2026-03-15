Der FC Neustadt spielt gut, vergibt viele Chancen und verliert erneut

"Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen." In diesem Satz von Fabian Gamp steckt alles, was das Spiel zwischen seinem FC Neustadt und dem SV Aasen ausmachte. Auf der einen Seite ist die Enttäuschung des Trainers herauszuhören, weil sein Team nach dem Schlusspfiff einmal mehr mit leeren Händen dastand. Andererseits klingt eine gewisse Zufriedenheit durch, es einem Gegner so richtig schwer gemacht zu haben, der sich in ganz anderen Tabellenregionen befindet.