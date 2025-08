Der FC Neustadt siegt und steht in der Hauptrunde des SBFV-Pokals

Was zählt gerade im Pokal? Richtig, der Sieg. Egal, wie deutlich dieser ausfällt, wie wunderbar er herausgespielt wurde. Oder eben nicht. Eine Runde weiter, Mund abwischen, fertig. So dürften sie es beim FC Neustadt am Samstagnachmittag gehalten haben, als sie sich zum Erfolg bei der SG Fischbach-Weiler nicht gerade gezittert, aber doch geplagt hatten. Das 3:2 gegen den A-Ligisten erwies sich als hartes Stück Arbeit. Härter zumindest, als nach der Anfangsphase zu erwarten war.