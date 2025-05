Der FC Neustadt sammelt einen weiteren Zähler

"Wir können mit dem Punkt leben", sagte Neustadts Trainer Sascha Waldvogel unmittelbar nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft hatte sich in einer ansehnlichen Partie beim SC Konstanz-Wollmatingen den einen Zähler komplett verdient. Beim Absteiger aus der Verbandsliga sah es phasenweise nach drei FCN-Punkten aus. Doch ausgerechnet in Überzahl, mit einer 1:0-Führung im Rücken, verloren die Blau-Weißen in der Schlussphase an Souveränität.