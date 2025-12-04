Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nicht nur zuschauen, sondern das Heft in die Hand nehmen will Paul Brosi (links) gegen Spitzenreiter SC Konstanz-Wollmatingen. – Foto: Wolfgang Scheu
Der FC Neustadt reist zum Tabellenführer
Im letzten Spiel der Fußball-Landesliga vor der Winterpause reist der FC Neustadt zum Tabellenführer SC Konstanz-Wollmatingen.
Für das Schlusslicht im Moment vielleicht sogar die dankbarste Aufgabe.
Du hast keine Chance, aber nutze sie! Diesen herrlichen Spruch von Schriftsteller und Kultregisseur Herbert Achternbusch sollten sich die Neustädter am kommenden Samstag, 14.30 Uhr, zu eigen machen. Als größtmöglicher Außenseiter reisen sie zum größtmöglichen Favoriten in dieser Liga. Mit sechs Punkten zieren die Wälderstädter das Tabellenende, am anderen Ende thront der SC Konstanz-Wollmatingen mit 35 Zählern.