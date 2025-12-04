 2025-12-03T05:51:34.672Z

Nicht nur zuschauen, sondern das Heft in die Hand nehmen will Paul Brosi (links) gegen Spitzenreiter SC Konstanz-Wollmatingen.
Nicht nur zuschauen, sondern das Heft in die Hand nehmen will Paul Brosi (links) gegen Spitzenreiter SC Konstanz-Wollmatingen. – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt reist zum Tabellenführer

Im letzten Spiel der Fußball-Landesliga vor der Winterpause reist der FC Neustadt zum Tabellenführer SC Konstanz-Wollmatingen.

Neustadt

Für das Schlusslicht im Moment vielleicht sogar die dankbarste Aufgabe.

Du hast keine Chance, aber nutze sie! Diesen herrlichen Spruch von Schriftsteller und Kultregisseur Herbert Achternbusch sollten sich die Neustädter am kommenden Samstag, 14.30 Uhr, zu eigen machen. Als größtmöglicher Außenseiter reisen sie zum größtmöglichen Favoriten in dieser Liga. Mit sechs Punkten zieren die Wälderstädter das Tabellenende, am anderen Ende thront der SC Konstanz-Wollmatingen mit 35 Zählern.

