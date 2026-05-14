Der FC Neustadt nimmt sich den FC Heidenheim als Vorbild

Neustadts Keeper Manuel Werner erahnte vergangenen Sonntag die Ecke beim Elfmeter von Überlingen, doch der Ball war nicht zu halten und schlug zum Ausgleich ein. – Foto: Wolfgang Scheu

Die Situation ist vergleichbar. Nicht in jedem Detail, aber prinzipiell durchaus: Hier der FC Neustadt, der sich seit Wochen punktemäßig herangerobbt hat an die Konkurrenz – und dennoch auf dem letzten Platz steht. Dort der FC Radolfzell, der als Vierter noch theoretische Chancen auf zumindest Rang zwei und sogar den Titel besitzt. Tabellarisch liegen also Welten zwischen den beiden Mannschaften, doch die Ausgangslage ähnelt sich. Das sieht auch Fabian Gamp so: "Wie wir will Radolfzell seine letzte Chance nutzen, um das große Ziel zu erreichen", steht für den Trainer des FC Neustadt fest. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.