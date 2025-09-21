Der FC Neustadt macht's wie die Eichhörnchen

Nach vier Niederlagen in Folge zu Beginn der Saison blieb der FC Neustadt nun schon das zweite Mal ungeschlagen. Dem torlosen Remis beim SV Denkingen ließen die Hochschwarzwälder nun ein 1:1 zu Hause gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf folgen. "Immerhin wieder ein Punkt", fasste Tobias Gutscher die 90 Minuten zusammen. Ganz zufrieden war Neustadts Coach damit nicht, auf eigenem Platz hätte er gerne gewonnen. Allerdings sprach er von einem gerechten Unentschieden, eine Einschätzung, der sich auch sein Trainerkollege Benjamin Winterhalder anschloss. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.