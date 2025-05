Der FC Neustadt kommt dem rettenden Ufer näher

Es ist an der Zeit, noch einmal Sascha Waldvogel zu zitieren. Seit Beginn, ach was, schon vor der Saison ließ er einen Satz verlauten, den er seither wie sein Mantra wiederholt: "Wenn wir den Klassenerhalt am letzten Spieltag noch in der eigenen Hand haben, dann bin ich zufrieden." Erst vor wenigen Tagen feierte Neustadts Trainer seinen 30. Geburtstag, doch irgendwie umweht ihn schon jetzt die Fußball-Weisheit eines Otto Rehhagels in dessen Spätphase. Er konnte die Fähigkeiten der eigenen Mannschaft einschätzen, ebenso die Lage der Liga – und er blieb dabei ruhig.