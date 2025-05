Der FC Neustadt jubelt über den Klassenerhalt

"Ich bin gerade ziemlich ungern von meiner Mannschaft weggegangen." Mit einem Augenzwinkern reagiert Sascha Waldvogel auf den BZ-Anruf an diesem Mittwochabend. Sein "Frust" ist nur allzu verständlich. Gerade eben hat sein Team den SG Dettingen-Dingelsdorf auf dessen Platz mit 2:1 in die Knie gezwungen. Spiel, Sieg und Klassenerhalt! Dank dieser drei Punkte springt der FC Neustadt dem Abstieg endgültig von der Schippe. Das muss gefeiert werden. Sofort. An Ort und Stelle. Natürlich auch etwas feucht und fröhlich.

Genau in dem Moment, als Neustadts Trainer Rede und Antwort stehen soll, schleppen seine Jungs zwei Kisten Bier heran. Zunächst läuft die Verteilung des Gerstensaftes an Waldvogel vorbei, doch schon nach wenigen Minuten hat einer der Spieler ein Einsehen und versorgt ihn mit einer Pulle. "Danke", sagt der FCN-Coach, lässt es sich schmecken – und kehrt wieder zum sportlichen Geschehen zurück.

FC Neustadt: Werner, Haasler (90. Weerakkody), Bußhardt (80. Kiefer), Gamp (46. Marvin Waldvogel), Markus Tritschler, Riesterer (55. Da Silva Marques), Brosi, Eckert, Rohrer, Oroaj, Niklas Waldvogel. Tore: 0:1 Haasler (3.), 0:2 Rohrer (7.), 1:2 Markus Tritschler (75./ET). Schiedsrichter: Oskar Roeck. Zuschauer: 180.