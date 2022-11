Zusammenhalt in der Familie: Neustadts Fußballer wollen raus aus dem Tabellenkeller. – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt ist keine Heimat für Roboter Einmal Familie, immer Familie: Der Landesligist FC Neustadt ist ein etwas anderer Klub und erwartet Schlusslicht Walbertsweiler.

Florian Heitzmann ist einer, der fordert und fördert. Natürlich ist der Trainer des FC Neustadt ein Fußballbesessener, aber sein Horizont endet nicht am Spielfeldrand. Beim FCN führt er in der Fußball-Landesliga ein Team, das ein bisschen anders ist und manchmal an den SC Freiburg erinnert. Am Wochenende trifft der FC auf Walbertsweiler. Außerdem am 14. Spieltag im Programm: Donaueschingen will die zweite Niederlage abschütteln, Bad Dürrheim Boden im Abstiegskampf gut machen. Der FC Königsfeld gastiert beim Tabellendritten aus Radolfzell.

FC Neustadt – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 15.30 Uhr). Florian Heitzmann prägt Sätze, die haften bleiben: "Wer einmal zur FCN-Familie gehört, gehört immer dazu." Das lässt sich beweisen. Ehemalige Neustädter Fußballer stehen in diesen Tagen immer mal wieder bei Trainingsabenden auf dem Platz, obwohl sie ihre Fußballerkarriere schon beendet haben. Stefan Ketterer und Ralf Schubnell treten zusammen mit Ex-Weggefährten an den Ball, halten sich fit im Neustädter Familienverbund und beweisen mit ihrer Präsenz, was Haltung und Miteinander bedeutet. Mehr auf BZ-Plus.





DJK Donaueschingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). Zwei Faktoren macht Benjamin Gallmann für die zweite Saisonniederlage seiner DJK verantwortlich: den zu fahrlässigen Umgang mit Torchancen und dass sein Team nach dem Anschlusstreffer der SpVgg F.A.L. zeitweise „die Ordnung verloren“ habe. So kam es, dass die DJK trotz sehr guter Leistung über 70 Minuten und 2:0-Führung zunächst den Ausgleich und in der Nachspielzeit gar noch das 2:3 kassierte. „Sehr ärgerlich, weil vermeidbar“, kommentiert der Coach des Spitzenreiters den Misserfolg, den man im Training aber „gut aufgearbeitet“ habe. Gegen die sehr spielstarke SG sei nun wieder Konzentration über 90 Minuten nötig. Bartmann, Ganter, Öztürk und Schuler stehen der DJK wieder zur Verfügung.





SC Konstanz-Wollmatingen – FC Bad Dürrheim (Samstag, 14.30 Uhr).