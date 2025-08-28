Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Manchmal hilft nur noch ein Schrei: Neustadts Fabian Gamp bei der jüngsten Niederlage gegen den SC Konstanz-Wolmatingen – Foto: Wolfgang Scheu
Der FC Neustadt hofft auf den Brustlöser
Der Saisonstart ging für den FC Neustadt in die Hose. Nach zwei Spielen stehen die Hochschwarzwälder in der Fußball-Landesliga auf dem letzten Platz.
Der Druck wächst vor der Partie beim FC Pfaffenweiler.
Null Punkte, ein Tor selbst geschossen, neun kassiert. So sieht die bittere Sehr-Früh-Bilanz des FC Neustadt aus. Damit zieren die Hochschwarzwälder das Tabellenende. Sicher, sie wussten einmal mehr, dass es eine schwere Saison wird. So viel Realitätssinn wohnt den Verantwortlichen schon seit Jahren inne. Doch ganz so heftig hätten diese beiden ersten Spiele dann doch nicht ausfallen müssen. Selbst wenn es sich mit der Spvgg. F.A.L. und dem SC Konstanz-Wollmatingen um mutmaßliche Schwergewichte in der Landesliga handelt.