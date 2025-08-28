Der FC Neustadt hofft auf den Brustlöser

Null Punkte, ein Tor selbst geschossen, neun kassiert. So sieht die bittere Sehr-Früh-Bilanz des FC Neustadt aus. Damit zieren die Hochschwarzwälder das Tabellenende. Sicher, sie wussten einmal mehr, dass es eine schwere Saison wird. So viel Realitätssinn wohnt den Verantwortlichen schon seit Jahren inne. Doch ganz so heftig hätten diese beiden ersten Spiele dann doch nicht ausfallen müssen. Selbst wenn es sich mit der Spvgg. F.A.L. und dem SC Konstanz-Wollmatingen um mutmaßliche Schwergewichte in der Landesliga handelt.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.