Der FC Neustadt hält nun die Rote Laterne in den Händen

Wie schwer muss es fallen, wenn man praktisch jedes Wochenende das gleiche Ereignis und Ergebnis der negativen Art erlebt? Wohl sehr schwer. Das war am Sonntagabend auch Fabian Gamp anzuhören. Der spielende Co-Trainer des FC Neustadt gab ehrlich zu, wie es ihn mühe, tags danach über die neuerliche Niederlage zu sprechen. Nicht nur wegen des 0:3 an sich, auch die Art und Weise schlägt ihm aufs Gemüt. "Wir haben erneut einen super Start hingelegt, doch uns leider einmal mehr nicht belohnt." Griffig sah er seine Mannschaft, stark in den Zweikämpfen, die in dieser frühen Phase fast alle gewonnen worden seien. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Neustadt: Werner, Tritschler, Rommler (82. N. Waldvogel), da Silva Marques, Kiefer, Bußhardt (69. M. Waldvogel), Schlegel (70. Gamp), Brosi Eckert, Rohrer, Orosaj. Tore: 1:0 Jeckl (25.), 2:0 Kastler (43.), 3:0 Tofahrn (71.). SR: Jannik Warken. ZS: 190.