Der FC Neustadt gibt die richtige Antwort Die Fußballer des Landesligsten FC Neustadt entwickeln beim 3:0-Sieg gegen GoBi eine Art Muster-Tor, das wegweisend sein kann.

Qualität zahlt sich aus, auch wenn es bisweilen ein bisschen länger dauert. Qualität gibt es beim Fußballlandesligisten FC Neustadt in allen Mannschaftsteilen. Qualität, die Florian Heitzmann und Sascha Waldvogel als gleichberechtigtes Trainerduo fördern. Qualität, die sich durchsetzt, auch wenn sie von außen hinterfragt wird.

"Jetzt wird es herb", hatte die BZ in ihrer Vorschau auf das jüngste Heimspiel des FCN vorausgeblickt. Dass es nach vier Niederlagen in Folge gegen das Landesliga-Schwergeicht "Go-Bis" schwierig werden könnte, wussten auch die zwei FCN-Übungsleiter, die sich gleichwohl nicht aus der Ruhe bringen ließen.

"Die Lage war nicht toll, aber wir wussten, dass wir konkurrenzfähig sind", blickt Sascha Waldvogel auf einen überzeugenden Befreiungsschlag zurück – nach torloser erster Halbzeit zeigten die Neustädter Biss am Ball und taktisches Geschick und besiegten den SC Gottmadingen-Bietingen dank der Treffer von Peter Brosi (54.), Marvin Waldvogel (79.) und Tobias Tritschler (89.) hochverdient mit 3:0. Ein Erfolg, der nach zwei 0:1-Niederlagen in der vergangenen Saison in dieser Klarheit nicht zu erwarten war. Zumindest für Außenstehende. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.